Президент смог сгладить ситуацию, обратив все в шутку

Американский лидер Джо Байден допустил оговорку, выступая по ситуации с коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах. Вместо слова "салон" глава государства произнес "салун" – традиционное название американских баров, которые были популярны в США во времена Дикого Запада.

На этот раз президент смог отшутиться, так как сам себя вовремя исправил, обратив все в шутку. Причина, по которой Байден перепутал слово, непонятна – в тот момент лидер читал текст с суфлера, пишет "Свободная Пресса".

Так, в своей речи американский лидер привел в пример одну из парикмахерских в штате Огайо, владелец которой принял меры для нераспространения инфекции среди своего рабочего штата.



"Управляющий салоном израсходовал свои личные ресурсы для вакцинации своих сотрудников и посетителей. У выхода из салуна они...Салун? Салон. Может, и салун, не знаю. Однако сотрудники помогали клиентам, записывая их вместе с семьями на вакцинацию. Такие компании и работодатели должны получать поддержку от государства, если они поступают правильно ", – заявил президент США.

В конце речи Байден отметил, что власти намерены компенсировать затраты для бизнеса на оплачиваемый отпуск для сотрудников. Этот пункт президент включил в "План по спасению Америки". Полная речь с выступлением главы государства опубликована на официальном сайте Белого дома.

Не так давно президент США не смог вспомнить имя министра обороны. Лидер тщетно пытался произнести вышедшее из головы слово, однако в итоге Ллойд Остин был удостоен обращения "вон тот парень, который управляет этим подразделением".