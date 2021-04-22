Брюссель обязан предотвратить "агрессию" Москвы любой ценой, заявили в Киеве

Украинский МИД призвал западные государства вынести меру в отношении Кремля в виде отключения России от системы SWIFT. Как считают в ведомстве, таким образом можно удержать Москву от использования военного потенциала против Незалежной.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Киев не располагает информацией о военных действиях РФ против Украины, однако Запад должен "действовать сейчас". Отключение России от системы платежей станет международной поддержкой для Киева, полагает министр.

"Я не располагаю информацией для того, чтобы констатировать о принятии военной операции против нас. Поэтому подобные действия могут разворачиваться в любой сфере. Именно по этой причине поддержка Запада в данный момент важна, как никогда", – заявил Кулеба в интервью Reuters.

Украинский госслужащий сообщил, что обращался к Белому дому с просьбой предоставить средства РЭБ для того, чтобы нейтрализовать способность РФ блокировать коммуникации Незалежной. В случае обострения ситуации, уверен Кулеба, Москву необходимо отключить от SWIFT в рамках очередного санкционного пакета.

"Дипломатия Запада смогла сдержать Москву. Однако все зависит от того, насколько они готовы следовать своим словам в реальности", – считает министр.



Также Кулеба сообщил, что Киев так и не получил ответа из Москвы на приглашение украинского лидера Владимира Зеленского провести переговоры в Донбассе, пишет Ura.ru.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин получил доклад о словах Зеленского. Тем не менее, у российского лидера не нашлось времени на ознакомление с информацией из-за подготовки к посланию Федеральному собранию и плотного графика с постоянным рабочими встречами.