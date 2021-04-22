МИД Украины призвал Европу наказать Россию отключением от SWIFT

МИД Украины призвал Европу наказать Россию отключением от SWIFT
Фото: Artur Widak/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Брюссель обязан предотвратить "агрессию" Москвы любой ценой, заявили в Киеве

Украинский МИД призвал западные государства вынести меру в отношении Кремля в виде отключения России от системы SWIFT. Как считают в ведомстве, таким образом можно удержать Москву от использования военного потенциала против Незалежной.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Киев не располагает информацией о военных действиях РФ против Украины, однако Запад должен "действовать сейчас". Отключение России от системы платежей станет международной поддержкой для Киева, полагает министр.

"Я не располагаю информацией для того, чтобы констатировать о принятии военной операции против нас. Поэтому подобные действия могут разворачиваться в любой сфере. Именно по этой причине поддержка Запада в данный момент важна, как никогда", – заявил Кулеба в интервью Reuters.

Украинский госслужащий сообщил, что обращался к Белому дому с просьбой предоставить средства РЭБ для того, чтобы нейтрализовать способность РФ блокировать коммуникации Незалежной. В случае обострения ситуации, уверен Кулеба, Москву необходимо отключить от SWIFT в рамках очередного санкционного пакета.

"Дипломатия Запада смогла сдержать Москву. Однако все зависит от того, насколько они готовы следовать своим словам в реальности", – считает министр.

Также Кулеба сообщил, что Киев так и не получил ответа из Москвы на приглашение украинского лидера Владимира Зеленского провести переговоры в Донбассе, пишет Ura.ru.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин получил доклад о словах Зеленского. Тем не менее, у российского лидера не нашлось времени на ознакомление с информацией из-за подготовки к посланию Федеральному собранию и плотного графика с постоянным рабочими встречами.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Иван
Этот кастрюлеголовый совсем берега попутал.Хохлы,вы же хотели разорвать дип.отношения,чего вы тянете?Чем быстрее это произойдёт,тем быстрее будут восстановлены границы 1920 года
Не страна, а стадо долбоё..дебилов! Видать не зря ещё при Союзе говорили про столицу Украины так - Город Киев омывают три моря, - море жидов, море жлобов и Киевское море.Если бы весь этот бред касался только одних упоротых.
Гость209425
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На своей территории есть с кем встречаться и что обсуждать. 1.Уйми своих бандеровцев; 2.Предоставь свободу слова опозиционных СМИ; 3.Решай вопросы: а)коррупции в стране, б)социальной сферы, в)начни прямой диалог с ДНР и ЛНР, г)языковый вопрос, д)национальный вопрос, е)вопрос федерализации и т.д. Обратись в ДНР и ЛНР там более подробный перечень внутрипроблемных тем подскажут для устройства государства. А потом уже проси встречу с Путиным. Только вчера ты наговорил пакостей в адрес России, а сегодня просишь президента большой страны о встрече. У Байдена пример перенимаешь???
Гость205259
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Неужели они считают что мнение и советы страны, которая погрязла в нищите, долгах , воровстве,попрошайничистве и коррупции кого то волнуют ? особенно европейцев.чудные..Если это и сделают то далеко не по просьбе отсталой ,на всякий сучай, огромной 50 млн. страны, которую бестолку тянут всем миром
гость
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Он даже не знает что это такое, думает это газопровод такой, виртуальный реверс. Тупой укропитек, повторяет за хозяином своим все подряд.
Иван
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Этот кастрюлеголовый совсем берега попутал.Хохлы,вы же хотели разорвать дип.отношения,чего вы тянете?Чем быстрее это произойдёт,тем быстрее будут восстановлены границы 1920 года
Гость197716
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А <цензура> кулеба не хочет?
Повелитель хохлов
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Очкастый piдор очень много требует. Вот только ему в очередной раз залюпой проведут и на этом все и закончится.
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