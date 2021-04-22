Посол США без комментариев покинул Россию - видео

Посол США без комментариев покинул Россию - видео
Джон Салливан. Фото: Ilia Yefimovich/ dpa/ www.globallookpress.com
Салливан отправился в Вашингтон после многочисленных намеков российского МИД

Сегодня, 22 апреля, американский посол в РФ Джон Салливан уехал из России. Об этом сообщили журналисты, которые сопровождали дипломата по пути в аэропорт. Кадры отъезда чиновника появились в Сети. 

Как сообщает РИА "Новости", общаться с прессой он не стал. По прибитии в аэропорт посол сразу отправился в зал дипломатических делегаций. Сперва, по данным источников, он полетит в Лондон, откуда вернется в Вашингтон.

В 10:00 (Мск) рейсовый самолет с американским чиновником на борту вылетел из Шереметьево.

Отъезд Салливана из страны сопровождался дипломатическим скандалом. Посол США отказывался покидать Россию, несмотря на адресованные ему настойчивые рекомендации Москвы отправиться на консультации в Вашингтон. 

Однако позже он согласился, указав, что отъедет лишь на время – вернуться назад дипломат собирается накануне встречи между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Тем не менее, когда она состоится до конца не ясно. Российская сторона подчеркивала, что проведение двустороннего саммита находится под вопросом из-за постоянных недружественных шагов Вашингтона в отношении Москвы.

Предположительно вопрос об отъезде поднимался и во время телефонного разговора между Салливаном и Патрушевым. Однако официального подтверждения этому нет.

Российский посол США Анатолий Антонов вернулся в страну для консультаций еще в конце марта. Пока неясно, когда он отправится обратно. В Кремле отмечали, что решение об этом будет принято после того, как пройдут все консультации, подчеркнув, что на данный момент отношения России и США находятся в низшей точке. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость196944
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Раша кататся в г0вно. В принципе все верно. Эта страна должна исчезнуть в ближайшее время.
Гость196944
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Это «успех» свиной дипломатии. Ну и чурки же Вами руководят. Враги государства
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Жаль, что эту пендосовскую мразь не успели грохнуть!
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