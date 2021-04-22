Салливан отправился в Вашингтон после многочисленных намеков российского МИД

Сегодня, 22 апреля, американский посол в РФ Джон Салливан уехал из России. Об этом сообщили журналисты, которые сопровождали дипломата по пути в аэропорт. Кадры отъезда чиновника появились в Сети.

Как сообщает РИА "Новости", общаться с прессой он не стал. По прибитии в аэропорт посол сразу отправился в зал дипломатических делегаций. Сперва, по данным источников, он полетит в Лондон, откуда вернется в Вашингтон.

В 10:00 (Мск) рейсовый самолет с американским чиновником на борту вылетел из Шереметьево.

Отъезд Салливана из страны сопровождался дипломатическим скандалом. Посол США отказывался покидать Россию, несмотря на адресованные ему настойчивые рекомендации Москвы отправиться на консультации в Вашингтон.

Однако позже он согласился, указав, что отъедет лишь на время – вернуться назад дипломат собирается накануне встречи между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Тем не менее, когда она состоится до конца не ясно. Российская сторона подчеркивала, что проведение двустороннего саммита находится под вопросом из-за постоянных недружественных шагов Вашингтона в отношении Москвы.

Предположительно вопрос об отъезде поднимался и во время телефонного разговора между Салливаном и Патрушевым. Однако официального подтверждения этому нет.

Российский посол США Анатолий Антонов вернулся в страну для консультаций еще в конце марта. Пока неясно, когда он отправится обратно. В Кремле отмечали, что решение об этом будет принято после того, как пройдут все консультации, подчеркнув, что на данный момент отношения России и США находятся в низшей точке.