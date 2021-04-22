Ультиматум Чехии приведет к разрыву отношений с Россией - Пушков

Ультиматум Чехии приведет к разрыву отношений с Россией - Пушков
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Требования Праги неуместны, заявил сенатор

Ультимативные заявления главы чешского МИД Якуба Кулганека в адрес Москвы явно недопустимы. Как считает член Совфеда Алексей Пушков, продиктованные Прагой условия неприемлемы.

Напомним, ранее глава чешского внешнеполитического ведомства выразил недовольство ответными действиями Москвы в виде высылки сотрудников чешской дипломатической миссии из РФ. Кулганек заявил, что российская сторона обязана вернуть назад высланных дипломатов до полудня 22 апреля.

Как считает политик, подобные требования неуместны – диктовать условия Кремлю Праге явно не стоит, пишет телеканал "360".

"Она нарывается либо на понижение уровня дипломатических отношений, либо на их разрыв", – отметил сенатор в своем телеграм-канале.

Также член Совфеда добавил, комментируя недавнее послание президента России Федеральному собранию, что противники РФ решили ужесточить в отношении Москвы давление, что наглядно подтверждается антироссийской политикой Праги и последними санкциями со стороны Вашингтона.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила ранее, что чешская администрация навлекла на себя позор из-за голословных обвинений в адрес РФ и последовавших заявлений. За семь лет, отметила госслужащая, Прага так и не разобралась в обстоятельствах взрыва во Врбетице, однако "решили" свою проблему, пойдя на поводу у Белого дома. По словам Захаровой, власти восточноевропейской страны устроили настоящий "парад маразма".

Сенатор Владимир Джабаров заявлял, что Чехия не сможет достигнуть желаемого результата в попытке нажиться на дипскандале с РФ.


Егор МАЛКОВ

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гость
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Ну кто такие чехи--пуп земли?!Это белочехи по Сибири бесчинствовали,по указке западенцов уже 1968 смуто-переварот не удался--не как мирно пожить не желают!С табаками РОССИИ без церемоний--посольство на временного поверенного,навальнята останутся без экскурсий по праге-обайдутся,туризм и экскурсии по РОССИИ----золотое кольцо,Хакасия,Крым--надо осваивать и деньги вкладывать в РОССИЮ,а не турции,мальдивы,лондоны и канары--так и до нар дойти дорогие россияне---мал мало обурели поддержке ТАБАКИ!?
гость
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Все верно, бандерчехи пойдут в gопу, вприпрыжку с песнями и танцами. Все по вине <цензура> который не владеет собой.
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