Путину намекнули на "психическое нездоровье" Лукашенко

Путину намекнули на "психическое нездоровье" Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
На встрече глав России и Белоруссии будет затронуто много важных тем

В четверг, 22 апреля, Александр Лукашенко приедет к Владимиру Путину. Цели его визита в Москву раскрыли эксперты.

На встрече президентов России и Белоруссии будет затронуто много важных тем. Главы двух государств обсудят дальнейшее развитие отношений между своими странами, а также вопросы стратегического партнерства партнерства и дальнейшие планы по Союзному государству, информирует пресс-служба Кремля.

Владимир Владимирович и Александр Григорьевич поднимут актуальные вопросы торгово-экономических связей РФ и Белоруссии, поговорят о совместных действиях в борьбе с пандемией коронавируса и восстановлении транспортного сообщения. Одной из главных тем беседы двух лидеров будет Союзное государство. Кроме того, Лукашенко и Путин "обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе", сообщила пресс-служба белорусского президента.

Мнениями о том, зачем на самом деле глава Республики едет к российскому коллеге, поделились несколько аналитиков. Некоторые из них уверены, что Александр Григорьевич хочет лишь одного – взять денег.

В качестве авансов за будущую интеграцию свей страны с нашей Лукашенко уже получил в России $137 миллиардов. Между тем "дорожные карты все еще не подписаны, констатирует эксперт Андрей Суздальцев.

Теперь же Батька прилетает в Москву как "жертва американского заговора". Об этом в первую очередь он будет говорить с Путиным, отметил аналитик.

С этим мнением согласен политолог Дмитрий Болкунец. По его словам, основная цель приезда лидера Белоруссии – это получить в России средства, на этот раз для того, чтобы спастись самому.

Сейчас очень важный момент: лидер соседней страны "по состоянию своего психического здоровья недееспособен", отметил эксперт. Следовательно, подписывать с ним какие бы то ни было соглашения "абсолютно невыгодно для российско-белорусских отношений", пояснил Болкунец "Газете.ру".

Ранее высказывалось мнение, что после объединения России и Белоруссии Александр Лукашенко получит должность губернатора Белорусской области. Однако политологи сомневаются в вероятности такого исхода.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость213059
Пожаловаться Ответить
mmmmmmmmmmmmm
1
новости партнеров
По теме

На Украине по-своему расшифровали сигнал Путина

Действующий и бывший министры иностранных дел страны оценили высказывание о "красных линиях"

Как Крым поможет Японии "вернуть" Курилы - экс-премьер Хатояма

В Токио призвали снять антироссийские санкции из-за российского полуострова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей