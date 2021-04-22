Перемирие в Нагорном Карабахе нарушено - армия обороны Арцаха

Перемирие в Нагорном Карабахе нарушено - армия обороны Арцаха
Фото: Armenian Defense Ministry/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
По их данным, Азербайджан начал обстрел населенных пунктов

Армия Карабаха сообщает о нарушениях режима перемирия со стороны Азербайджана.

Об этом пишет Армия обороны Арцаха в "Фэйсбуке". 

В сообщении указывается, что ВС Азербайджана использовали стрелковое оружие различного калибра, атаковав как каселенные пункты в регионе, так и боевые позиции карабахской армии. Указывается, что подобное регистрируют последние дни. 

Выстрелы были и ранее, однако до этого они были направлены в воздух. Сейчас же, по данным Армии обороны Арцаха, начался направленный обстрел. 

Военное руководство региона утверждает, что целью нарушения режима прекращения огня является намерение распространить панику среди мирных граждан и бросить тень на российскую миротворческую миссию в зоне конфликта. 

Официальных комментариев пока не поступило ни от азербайджанской, ни от российской стороны.

Напомним, перемирие в Нагорном Карабахе действует с 10 ноября. Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали соглашение о прекращении огня во время встречи с Владимиром Путиным в Москве. 

После заключения договора в Армении вспыхнули протесты. Недовольные условиями соглашения обвинили армянского премьер-министра в излишних уступках Азербайджану по Карабаху. 

Роман ИГНАТОВ

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Гость207412
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НЕ ВЕРЮ !
Гость211416
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<цензура> уж этот современный мир - полевая сводка из Фэйсбука. Скоро приказы будут выдавать по по соц сетям.
Гость213050
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зелёные мироточащие человечики никак не угомонятся! заварушка им нужна...оправдать своё присутствие..оккупацию Никак не могут смириться с поражением в войне!!
Гость212861
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Не верю!
если кому и выгодно обострение, то не Азербайджану.
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