По их данным, Азербайджан начал обстрел населенных пунктов

Армия Карабаха сообщает о нарушениях режима перемирия со стороны Азербайджана.

Об этом пишет Армия обороны Арцаха в "Фэйсбуке".

В сообщении указывается, что ВС Азербайджана использовали стрелковое оружие различного калибра, атаковав как каселенные пункты в регионе, так и боевые позиции карабахской армии. Указывается, что подобное регистрируют последние дни.

Выстрелы были и ранее, однако до этого они были направлены в воздух. Сейчас же, по данным Армии обороны Арцаха, начался направленный обстрел.

Военное руководство региона утверждает, что целью нарушения режима прекращения огня является намерение распространить панику среди мирных граждан и бросить тень на российскую миротворческую миссию в зоне конфликта.

Официальных комментариев пока не поступило ни от азербайджанской, ни от российской стороны.

Напомним, перемирие в Нагорном Карабахе действует с 10 ноября. Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали соглашение о прекращении огня во время встречи с Владимиром Путиным в Москве.

После заключения договора в Армении вспыхнули протесты. Недовольные условиями соглашения обвинили армянского премьер-министра в излишних уступках Азербайджану по Карабаху.