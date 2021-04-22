На участие в конкурсе управленцев "Лидеры России" поступило более 100 тысяч заявок

У желающих подать заявление еще есть время до 26 апреля

Более 100 тысяч человек решили попробовать свои силы в конкурсе управленцев "Лидеры России", который уже в четвертый раз проводится на платформе президентского проекта АНО "Россия – страна возможностей". Заявочная кампания стартовала 31 марта. Прием заявлений на сайте ЛидерыРоссии.рф будет идти до вечера 26 апреля.

Главное отличие четвертого сезона – новые треки. В дополнение к специализациям "Наука" и "Здравоохранение", которые были запущены в прошлом году, предлагаются направления "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии". Кроме того, для молодежи без управленческого опыта открыт трек "Студенты", а для иностранцев, которые хотят жить и работать в России, – трек "Международный".

На данный момент более трети заявок поступило от жителей Центрального федерального округа. В основном, побороться за возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России хотят люди в возрасте от 30 до 40 лет. Мужчин среди подавших заявление почти в три раза больше, чем женщин (73% и 27% соответственно), рассказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Участие в конкурсе бесплатное. Помимо опытного наставника, победители получат образовательный грант в размере миллиона рублей.

Опыт трех предыдущих сезонов показывает, что "Лидеры России" успешно продвигаются по карьерной лестнице. Так, 270 конкурсантов уже получили назначения на высокие должности, в том числе стали главами регионов, региональными министрами, главврачами больниц, топ-менеджерами крупных компаний и т.д.

Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению президента России с 2017 года. Его цель – сформировать сообщество лидеров нового поколения, которые определят будущее развитие страны.