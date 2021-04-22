МИД Чехии намерен выслать около 60 российских дипломатов

МИД Чехии намерен выслать около 60 российских дипломатов
Фото: Michal Kamaryt/ CTK/ www.globallookpress.com
Прага желает выровнять численность для "взаимного обмена"

Чешские власти вышлют в Россию примерно 60 сотрудников дипломатической миссии РФ для достижения паритета в численности. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

Министр сообщил, что Прага рассматривает вероятность требований компенсации за взрыв, в котором обвиняет Москву – речь идет не только "восстановлении до исходного состояния" и деньгах, но и признании и извинениях. Цель Праги заключается в полном соответствии "текущей ситуации" в посольстве республики в Москве.

"Это информация, которая предназначена для послов. Он (посол РФ – прим. ред.) принял его и теперь должен связаться с руководством, чтобы сообщить о нашей просьбе. Он также получает инструкции. Мы уведомили Москву о своем курсе действий", – заявил Кулганек. 

В МИД также отметили, что правительство Чехии уже обратилось к НАТО и коллегам в ЕС с просьбой "изгнать секретных агентов России и поддержать на словах".

"Нам нужна поддержка и в этом вопросе. Я проинформирую Североатлантический совет в пятницу. Возможная депортация – это решительный шаг, и я, конечно, не ожидаю, что, если союзники приблизятся к этому, это будет происходить изо дня в день. Ведь мы тоже очень интенсивно готовились несколько дней. Это беспрецедентное посягательство на суверенитет Чехии. Взрыв, миллиард повреждений и двое погибших! Нам это не понравилось и никогда не понравится", – высказался глава внешнеполитического ведомства в интервью газете Lidove noviny.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила позднее в эфире радиостанции "Вести FM", что требования Праги о "возврате" чешских дипломатов в Москву недопустимы. Внешняя политика республики, считает госслужащая, сводятся лишь к отработке заказа. Иным образом логику властей европейской страны, демонстрирующей оголтелую антироссийскую риторику, не объяснить, пишет телеканал "360".

Сенатор Владимир Джабаров заявил в интервью РИА "Новости", комментируя недавние требования Кулганека о "материальной компенсации" за взрыв во Врбетице, что подобные заявления просто смешны, так как причастность России ничем не подтверждена.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость213138
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Вкус чешского пива становится отвратительным...
Гость196944
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Вот так. Никто не боится дать поддых рашам. Даже чехи.
Россияне, вас не будут уважать если вы будете вести себя как быдло. Быдло не уважают
Гость209574
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Был в Праге. Больше не хочу. Поеду в солнечную Италию. Там и вкусно и есть что посмотреть и есть где прекрасно отдохнуть. А плюющие в стаканы русским чехи пусть утрутся!
гость
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Будет ответ, может вообще один у нас останется, дворник-сторож-охранник. Забухает на радостях.
Влад
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Петров и Башаров уже едут в Чехию. Ждите...
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