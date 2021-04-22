Литва готова откликнуться на призыв Чехии выслать российских дипломатов

Литва готова откликнуться на призыв Чехии выслать российских дипломатов
Фото: www.facebook.com/ RusEmbassyLithuania
Русофобски настроенные страны планируют громкий демарш

Вильнюс одобряет антироссийские действия Праги и готов последовать ее примеру. По словам советника президента Литвы по международным делам Асты Скайсгирите, из республики тоже могут быть высланы дипломаты России.

В Литве расценивают меры Чехии в отношении РФ как "усилия по сокращению присутствия иностранных разведчиков на территории НАТО", заявила Скайсгирите. Такие действия Вильнюс приветствует и готов поддержать делом. Причем не один: по словам Скайсгирите, Прага обратилось ко всем союзникам с призывом выслать "некоторых потенциальных агентов" из числа сотрудников российских дипмиссий, передает РИА "Новости".

Литве идея понравилась. Сейчас она подговаривает некоторых партнеров проявить солидарность и тоже предписать дипломатам из РФ покинуть их страны.

Ранее МИД Чехии объявил персонами нон-грата 18 сотрудников посольства РФ в виде наказания за взрывы во Врбетице в 2014 г., о причастности к которым российских спецслужб вдруг объявили чешские правоохранители.

В РФ назвали обвинения "маразмом" и выслали в ответ 20 чешских дипломатов. В Праге пригрозили ответить на ответ и выслать уже 60 представителей Москвы.

В 2018 г. Запад уже устроил дипломатический демарш. Поводом для него послужил инцидент в Солсбери. Тогда порядка 20 стран выслали более сотни российских дипломатов. РФ отреагировала зеркально.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость205700
Пожаловаться Ответить
ДАВИТЬ ЭТИХ ШАКАЛОВ И ТАБАКИ - ТЕРПЕНИЕ НА ИСХОДЕ У РОССИИ
Гость алекс
Пожаловаться Ответить
Куда конь копытом, туда и мелкий прибалтийский рачок клешней, смешно.
Гость 1274838932
Пожаловаться Ответить
У хочубыть-европейцев , которых обозвали шакалами полыхают пер, дачки .
Гость206914
Пожаловаться Ответить
Ну как-же без Литвы, без нее нельзя а то хозяин забудет и лишний раз палку не кинет. Ну так транзита вы уже лишились шпротоеды скоро и остального лишитесь даже посольства в России. Как-же интересно наблюдать как все эти шестерки выслужится хотят перед Штатами. Им только свистнули и они уже в стойку встали и готовы лизать даже в ущерб себе, хорошая дрессура холопов.
Гость205909
Пожаловаться Ответить
Да и повод есть: в 2019 крупнейший пожар на заводе покрышек. Башаров с Петровым и тут подсуетились, к гадалке не ходить )))))
Гость212276
Пожаловаться Ответить
Литва в очередной раз готова лизнуть задницу
Гость213178
Пожаловаться Ответить
Какие проблемы? Литовцев, болтающихся по России, по отчего-то бесконечно продляющимся визам, выслать на Родину, пусть вразумляют эту Асту Скайсгирите и ей подобных.
Чего опять сопли жует наш МИД?
гость
Пожаловаться Ответить
Это разрыв дип отношений, границы закроются, ждем дебилов какелов будет повод газ закрыть к фуям. Нет дип отношений с обезьянами и все тут.
1
новости партнеров

На Украине по-своему расшифровали сигнал Путина

Действующий и бывший министры иностранных дел страны оценили высказывание о "красных линиях"

Перемирие в Нагорном Карабахе нарушено - армия обороны Арцаха

По их данным, Азербайджан начал обстрел населенных пунктов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей