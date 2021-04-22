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Во Франции оценили риск войны между Россией и Украиной. Информация об этом поступила из местных СМИ.
Париж сомневается в том, что Москва затевает вооруженное противостояние с Киевом. Такое мнение выразил глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 2.
Он считает что Россия вряд ли стремится к войне с Украиной. Однако движение войск РФ у границы Незалежной "представляет риск для развития конфликта", прокомментировал ситуацию министр, цитирует RT.
Тем временем США готовят план по передаче оружия Украине на случай войны с Россией. Но он пока не утвержден американским президентом Джо Байденом. А в Европе считают военных РФ у границ Незалежной.
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