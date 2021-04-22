С позицией в этом вопросе определились в МИД Пятой республики

Во Франции оценили риск войны между Россией и Украиной. Информация об этом поступила из местных СМИ.

Париж сомневается в том, что Москва затевает вооруженное противостояние с Киевом. Такое мнение выразил глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 2.

Он считает что Россия вряд ли стремится к войне с Украиной. Однако движение войск РФ у границы Незалежной "представляет риск для развития конфликта", прокомментировал ситуацию министр, цитирует RT.

Тем временем США готовят план по передаче оружия Украине на случай войны с Россией. Но он пока не утвержден американским президентом Джо Байденом. А в Европе считают военных РФ у границ Незалежной.