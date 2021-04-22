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Возможность встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским в очередной раз оценили в Кремле. Об этом высказался Дмитрий Песков.
Президент России знает о предложении главы Украины, ему об этом сообщили. Однако пока лидер РФ никак не отреагировал, дал понять пресс-секретарь, сообщает URA.RU.
Владимир Владимирович "ответит сам", когда посчитает нужным, заявил официальный представитель Кремля. Никакой другой информации Песков не указал. Ему "нечего сказать", цитирует РИА "Новости".
Ранее экс-президент Украины захотел встретиться с Путиным вслед за Зеленским. Леонид Кравчук не отказался бы обсудить с главой РФ непростую ситуацию вокруг юго-востока Незалежной.
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