Захарова дала напутствие послу США Салливану

Захарова дала напутствие послу США Салливану
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В МИД РФ надеются, что американский дипломат потратит время дома не только на родных

В Москве рассчитывают, что отъезд посла США Джона Салливана будет способствовать выводу российско-американских отношений из тупика. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 22 апреля.

Главное, по ее словам, чтобы Салливан провел время на родине "с пользой", а именно – сосредоточился на консультациях с различными структурами в США, которые курируют отношения с Россией, чтобы выработать конструктивную позицию.

О том, что подобные консультации планируются, ранее рассказали в Белом доме. Однако сам Салливан, говоря о предстоящей поездке, основной причиной назвал желание повидаться с родными, которых не видел больше года.

При этом надолго задерживаться в США он не собирался: обещал вернуться до того, как состоится американо-российский саммит. Провести такое мероприятие в Европе предложил президенту РФ Владимиру Путину глава Белого дома Джо Байден. Но пока никакой конкретики на этот счет нет.

Напомним, что отправиться домой для консультаций Салливану настоятельно рекомендовали в МИД РФ. Он сначала отказывался, но потом прислушался к совету. Сейчас в МИД РФ надеются, что и другая часть российских рекомендаций – о консультациях и определении дальнейшей позиции – будет послом воспринята положительно, и поездка Салливана в Вашингтон пойдет на пользу российско-американским отношениям, отметила Захарова в эфире "Москва 24".

Салливан вылетел из Москвы утром 22 апреля. Российский посол Анатолий Антонов вернулся из Вашингтона еще в середине марта. Как отметили в Кремле, его новая командировка в США будет зависеть "от целесообразности".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость201069
Пожаловаться Ответить
выгнали значит из генконсульства русских "дипломатов" и они такие стоят в трусах и говорят -
"Отдайте нам наш флаг россии".
смешные такие.
упаковали их в скотовозку ИЛ и отправили к берёзкам.
они когда в самолет залазили аж плакали.
наверное от счастья что на родину летят, к скрепам
Гость201069
Пожаловаться Ответить
Интернет-активистка
Ну, вот «<цензура>-буду» точно Чехи вышлют из российского Посольства в Чехии 60 Лавровско-Путинских шпионов-дипломатов, да ещё территорию и недвижимость и шпионскую аппаратуру Диппредставительства россии изымут и конфискуют; пора срочно Лаврову и Путину давать команду чтобы в российском Посольстве начали немедленно жечь и палить все письма, шифровки, коды, пароли, явки, списки агентурной сети, резидентуры,
а как зачетно их выкинули на мороз из SF ?
Они в подштанниках аж на улицу выбегали.
шпионы ссаные.
но это был Трамп.
Интернет-активистка
Пожаловаться Ответить
Ну, вот «<цензура>-буду» точно Чехи вышлют из российского Посольства в Чехии 60 Лавровско-Путинских шпионов-дипломатов, да ещё территорию и недвижимость и шпионскую аппаратуру Диппредставительства россии изымут и конфискуют; пора срочно Лаврову и Путину давать команду чтобы в российском Посольстве начали немедленно жечь и палить все письма, шифровки, коды, пароли, явки, списки агентурной сети, резидентуры,
Интернет-активистка
Пожаловаться Ответить
немедленно жечь и палить все письма, шифровки, коды, пароли, явки, списки агентурной сети, резидентуры,данные обо всех финансируемых из Путинской россии и ФСБ провокаторов, подстрекателей, информаторов, тайных осведомителей, погромщиков, поджигателей, бандитов всех мастей, устраивающих беспорядки, заодно заминировать все здания Посольства, сжигать все туфли-ботинки, портянки с «Новичком», сжечь весь хранящийся в сейфах и тайниках компромат на всех политических и государственных деятелей Чехии, Словакии, Евросоюза, Европарламента, ПАСЕ, ЕСПЧ, ОБСЕ и т.д.
Интернет-активистка
Пожаловаться Ответить
немедленно жечь и палить все письма, шифровки, коды, пароли, явки, списки агентурной сети, резидентуры,данные обо всех финансируемых из Путинской россии и ФСБ провокаторов, подстрекателей, информаторов, тайных осведомителей, погромщиков, поджигателей, бандитов всех мастей, устраивающих беспорядки, заодно заминировать все здания Посольства, сжигать все туфли-ботинки, портянки с «Новичком», сжиечь весь хранящийся в сейфах и тайниках компромат на всех политических и государственных деятелей Чехии, Словакии, Евросоюза, Европарламента, ПАСЕ, ЕСПЧ, ОБСЕ и т.д.
Интернет-активистка
Пожаловаться Ответить
» точно Чехи вышлют из российского Посольства в Чехии 60 Лавровско-Путинских шпионов-дипломатов, да ещё территорию и недвижимость и шпионскую аппаратуру Диппредставительства россии изымут и конфискуют; пора срочно Лаврову и Путину давать команду чтобы в российском Посольстве начали немедленно жечь и палить все письма, шифровки, коды, пароли, явки, списки агентурной сети, резидентуры,данные обо всех финансируемых из Путинской россии и ФСБ провокаторов, подстрекателей, информаторов, тайных осведомителей, погромщиков, поджигателей, бандитов всех мастей, устраивающих беспорядки, заодно заминирова
Гость201069
Пожаловаться Ответить
писдец. россиян читаешь - больные на всю голову люди
Гость210241
Пожаловаться Ответить
Гость205909
Ну дак и накрой себе лицо трусами Захаровой, фетишист бешеный
Хохлы смешные, то в шаровары себе наложат, то на Захарову, не помывшись, хотят.
В коровнике на кизяке у своих лохушек-хохлушек проси, может и дадут полизать.
Гость205909
Пожаловаться Ответить
Гость201069
да захарова похоже ждет кто бы ей присунул на старости лет.
но ей присунуть сложно - надо лицо трусами накрывать, а то не встанет
Ну дак и накрой себе лицо трусами Захаровой, фетишист бешеный
Гость201069
Пожаловаться Ответить
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
Захарова дала напутственный подж оп ник послу США Салливану и подарила ему три хохлоРАБА!
да захарова похоже ждет кто бы ей присунул на старости лет.
но ей присунуть сложно - надо лицо трусами накрывать, а то не встанет
1 2
новости партнеров

На Украине по-своему расшифровали сигнал Путина

Действующий и бывший министры иностранных дел страны оценили высказывание о "красных линиях"

"Агрессия России" не стала поводом для экстренного сбора глав НАТО

Повестка очередного заседания лидеров альянса обошлась без сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей