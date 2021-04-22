В МИД РФ надеются, что американский дипломат потратит время дома не только на родных

В Москве рассчитывают, что отъезд посла США Джона Салливана будет способствовать выводу российско-американских отношений из тупика. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 22 апреля.

Главное, по ее словам, чтобы Салливан провел время на родине "с пользой", а именно – сосредоточился на консультациях с различными структурами в США, которые курируют отношения с Россией, чтобы выработать конструктивную позицию.

О том, что подобные консультации планируются, ранее рассказали в Белом доме. Однако сам Салливан, говоря о предстоящей поездке, основной причиной назвал желание повидаться с родными, которых не видел больше года.

При этом надолго задерживаться в США он не собирался: обещал вернуться до того, как состоится американо-российский саммит. Провести такое мероприятие в Европе предложил президенту РФ Владимиру Путину глава Белого дома Джо Байден. Но пока никакой конкретики на этот счет нет.

Напомним, что отправиться домой для консультаций Салливану настоятельно рекомендовали в МИД РФ. Он сначала отказывался, но потом прислушался к совету. Сейчас в МИД РФ надеются, что и другая часть российских рекомендаций – о консультациях и определении дальнейшей позиции – будет послом воспринята положительно, и поездка Салливана в Вашингтон пойдет на пользу российско-американским отношениям, отметила Захарова в эфире "Москва 24".

Салливан вылетел из Москвы утром 22 апреля. Российский посол Анатолий Антонов вернулся из Вашингтона еще в середине марта. Как отметили в Кремле, его новая командировка в США будет зависеть "от целесообразности".