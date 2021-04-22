Прага жестко ответила Москве

Россия не пошла на ультиматум Чехии, что последнюю очень расстроило. Не дождавшись возвращения своих дипломатов в Москву, Прага решила сократить состав российского посольства до уровня чешской дипмиссии в столице РФ.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что российские дипломаты должны покинуть Прагу до конца мая. Сейчас в посольстве РФ в столице Чехии работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в чешском посольстве в Москве 5 и 19 соответственно, пишет РИА "Новости".

Отношения Чехии и России накалились на прошедших выходных. Прага выслала 18 россиян 17 апреля. Власти страны обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе оружия во Врбетице в 2014 году. Более того, Прага утверждает, что взрыв устроили Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает причастными к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля. В Москве указали на голословность и абсурдность обвинений Праги, добавив, что за этой ситуацией стоит Вашингтон.

Россия в ответ на действия Чехии выслала 20 дипломатов. Накануне, 21 апреля Кулганек, который вступил в должность в этот же день, выдвинул РФ ультиматум – Москва должна была принять обратно дипломатов или лишиться чешских. В итоге глава МИД РФ исполнил свою угрозу.