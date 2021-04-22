Чехия исполнила свою угрозу в адрес России

Чехия исполнила свою угрозу в адрес России
Фото: artifant/blickwinkel/www.globallookpress.com
Прага жестко ответила Москве

Россия не пошла на ультиматум Чехии, что последнюю очень расстроило. Не дождавшись возвращения своих дипломатов в Москву, Прага решила сократить состав российского посольства до уровня чешской дипмиссии в столице РФ. 

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что российские дипломаты должны покинуть Прагу до конца мая. Сейчас в посольстве РФ в столице Чехии работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в чешском посольстве в Москве 5 и 19 соответственно, пишет РИА "Новости".  

Отношения Чехии и России накалились на прошедших выходных. Прага выслала 18 россиян 17 апреля. Власти страны обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе оружия во Врбетице в 2014 году. Более того, Прага утверждает, что взрыв устроили Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает причастными к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля. В Москве указали на голословность и абсурдность обвинений Праги, добавив, что за этой ситуацией стоит Вашингтон. 

Россия в ответ на действия Чехии выслала 20 дипломатов. Накануне, 21 апреля Кулганек, который вступил в должность в этот же день, выдвинул РФ ультиматум – Москва должна была принять обратно дипломатов или лишиться чешских. В итоге глава МИД РФ исполнил свою угрозу. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость201069
еще одна порция борцов за правду поедет пить берёзовый сок и кушать еду из пятёрочки
Всё лучше, чем хохлоСТЕКЛОМОЙ и укроКИЗЯК в УриноСВИНАРНИКЕ жрать!
Гость211950
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Чехи ТАБАКИ!
Антимайдан
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Чешских дипломатов вы(3,14)издить из России, всех до одного, комлекс зданий посольства и землю отобрать.
Гость211950
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Ведь, фактически, до вынесения конкретного решения, основанного на досконально изученных доказательствах, одно государство едва ли не разорвало дипотношения с другим только на почве голых подозрений и домыслов. Без сомнения, опасный прецедент, довольно эффективный, удобный и дешевый, так как требует всего лишь отсутствия совести и страха перед откровенной ложью. Хорошо чехи выучили доктора Геббельса!
Гость209000
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Кто-то сомневался, что МИД Чехии раньше был публичным домом? Вначале австрийским, потом немецким, сейчас американский.
Гость201069
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еще одна порция борцов за правду поедет пить берёзовый сок и кушать еду из пятёрочки
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