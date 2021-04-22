Фигурантов дела о покушении на бацьку консультировали в западных столицах

Такую акцию, как госпереворот в суверенном государстве с ликвидацией президента страны, невозможно организовать без ведома спецслужб США. Об этом заявила на сегодняшнем брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала раскрытый разведчиками Белоруссии и России заговор против президента Республики Александра Лукашенко.

"Конечно, трудно себе представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб", – цитирует дипломата РИА "Новости".

Она добавила, что Москве известно, как "фигурантов этого дела консультировали в западных столицах".

В настоящий момент расследование несостоявшегося мятежа ведется по линии ФСБ России, поэтому не в компетенции министерства иностранных дел говорить о подробностях, или делать выводы о причастности к планируемому, "по сути, акту государственного терроризма властей США", подчеркнула дипломат.

В прошедшие выходные КГБ Белоруссии совместно с ФСБ России провели операцию по задержанию членов группы, которая планировала госпереворот в Минске. Сам бацька позже рассказал журналистам, что покушение на него и его детей якобы готовили оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович.

По его данным, эти граждане получали консультации в Вашингтоне и Варшаве. В США все обвинения опровергают.

Накануне с заявлением выступила беглая белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. Она попросила Россию не вмешиваться в дела Республики, поскольку белорусы не нуждаются в ее защите, и назвала историю с покушением провокацией.

