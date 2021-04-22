Захарова отметила роль США в попытке ликвидировать Лукашенко

Захарова отметила роль США в попытке ликвидировать Лукашенко
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Фигурантов дела о покушении на бацьку консультировали в западных столицах

Такую акцию, как госпереворот в суверенном государстве с ликвидацией президента страны, невозможно организовать без ведома спецслужб США. Об этом заявила на сегодняшнем брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала раскрытый разведчиками Белоруссии и России заговор против президента Республики Александра Лукашенко.

"Конечно, трудно себе представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб", – цитирует дипломата РИА "Новости".

Она добавила, что Москве известно, как "фигурантов этого дела консультировали в западных столицах".

В настоящий момент расследование несостоявшегося мятежа ведется по линии ФСБ России, поэтому не в компетенции министерства иностранных дел говорить о подробностях, или делать выводы о причастности к планируемому, "по сути, акту государственного терроризма властей США", подчеркнула дипломат.

В прошедшие выходные КГБ Белоруссии совместно с ФСБ России провели операцию по задержанию членов группы, которая планировала госпереворот в Минске. Сам бацька позже рассказал журналистам, что покушение на него и его детей якобы готовили оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович.

По его данным, эти граждане получали консультации в Вашингтоне и Варшаве. В США все обвинения опровергают.

Накануне с заявлением выступила беглая белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. Она попросила Россию не вмешиваться в дела Республики, поскольку белорусы не нуждаются в ее защите, и назвала историю с покушением провокацией.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость213684
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Что реально может сделать Лилипутлер?! Запретить америкосам и европейцам лечиться в Магадане? Учить своих детей в Урюписке или Ладу покупать? Вы еще Байдену счет в Сбербанке заблокируйте, а Меркель с Макроном отключите от карты "Мир"!Это быдломассе хочется представлять "Рассеюшку" свирепым медведем, а она уже давно просто взбесившаяся крыса! Бояться, а уж, тем более, уважать ее может только пуйлоВАТАя нечисть!
Гость213757
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Гость213684
Ватник! Вставая с колен помни: это евреи опоили тебя, Меркель с Макроном обблевали, а Байден лично наложил тебе в штаны!
Неужели?! А мы-то, наивные, полагали, что Зеленский и Порошенко хохлы....
М
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свинопасы уже не те пошли и глупы и тупы
ползают,ползают здесь,пытаются острить и кусать но их лень даже тапком шлепнуть
у власти клоуны и упыри,экономика в прошлом
*простите,но как они работали в очистке....*
Гость213684
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Ватник! Вставая с колен помни: это евреи опоили тебя, Меркель с Макроном обблевали, а Байден лично наложил тебе в штаны!
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