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Лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко возмутился отсутствием должной реакции президента Украины Владимира Зеленского на действия ВМФ России в Азовском море. Бывший глава соборной назвал его акваторию территорией Незалежной.
"Шоколадный король" утверждает, что Москва фактически заблокировала Азовское море для украинского судоходства, активно проводя там военные маневры, сообщает "Интерфакс-Украины". А в это время лидер нации попросту игнорирует данный факт.
"Президент Зеленский что угодно комментирует, кроме захвата суверенной территории. Пространство Азовского моря – это территория Украины. Россияне ее захватили. Где действия украинской власти? Где санкции за это?" – гневался пан Порошенко.
Напомним, 14 апреля Минобороны России предупредило об ограничении прохода иностранных военных кораблей и иных государственных судов в трех районах Черного моря в связи с учениями Военно-морского флота РФ. Мера вступает в силу с 24 апреля и продлится до 31 октября включительно. Таким образом, проход через Крымский мост в Азовскую акваторию также будет ограничен.
Политолог Андрей
Сидоров, комментируя этот шаг Москвы, оценил его как мастерский ход властей, который позволит избежать каких-либо украинских или натовских провокаций против России в данном регионе.
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