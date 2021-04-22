Словакия высылает трех российских дипломатов

Братислава решила последовать примеру Праги

Вслед за Чехией в знак солидарности Словакия объявила трех сотрудников посольства России персонами нон грата. О решении выслать дипломатов рассказал премьер-министр страны Эдуард Хегель.

Слова политика передал телеканал TA3. Покинуть Словакию дипломаты должны в течение недели. 

Ранее Чехия сначала выслала 18 российских дипломатов, заподозрив их в работе на спецслужбы. Затем после ответа Москвы о высылке 20 чешских сотрудников посольства Прага сократила состав российской дипмиссии.  

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость213684
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Молодцы и чехи и словаки! Сделаем эту помойку- Россейскую Педерацию- севернее Кореи! Это же обиженные: к ним и прикасаться и даже подарки у них брать нельзя, иначе- зашкваришься!
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