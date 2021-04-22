Братислава решила последовать примеру Праги

Вслед за Чехией в знак солидарности Словакия объявила трех сотрудников посольства России персонами нон грата. О решении выслать дипломатов рассказал премьер-министр страны Эдуард Хегель.

Слова политика передал телеканал TA3. Покинуть Словакию дипломаты должны в течение недели.

Ранее Чехия сначала выслала 18 российских дипломатов, заподозрив их в работе на спецслужбы. Затем после ответа Москвы о высылке 20 чешских сотрудников посольства Прага сократила состав российской дипмиссии.