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Вслед за Чехией в знак солидарности Словакия объявила трех сотрудников посольства России персонами нон грата. О решении выслать дипломатов рассказал премьер-министр страны Эдуард Хегель.
Слова политика передал телеканал TA3. Покинуть Словакию дипломаты должны в течение недели.
Ранее Чехия сначала выслала 18 российских дипломатов, заподозрив их в работе на спецслужбы. Затем после ответа Москвы о высылке 20 чешских сотрудников посольства Прага сократила состав российской дипмиссии.
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