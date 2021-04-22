Президент России ждет украинского коллегу в любое удобное время

Владимир Путин спустя несколько дней ответил Владимиру Зеленскому на предложение встретиться в любой точке Донбасса, чтобы обсудить непростую ситуацию на юго-востоке Украине.

Об этом лидер россиян заговорил на встрече с белорусским коллегой Алексндром Лукашенко. Путин отметил, что за последнее время киевское руководство предприняло немало шагов, которые разрушают российско-украинские отношения. Это двусторонние проблемы, попытка разрушить русскую православную церковь на Украине, отношение к русскому языку, а также к русскоговорящим людям, которые живут в Незалежной.

Путин добавил, что об этом можно только пожалеть. Однако если Зеленский захочет наладить отношения, то Москва будет это только приветствовать. Впрочем, нужно понимать, какие темы будут затронуты на встрече. Если речь идет о проблемах Донбасса, то сначала властям Украине нужно встретиться с руководителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, а затем уж обсуждать этот вопрос с третьей страной. Если же Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, то его примут в любое удобное время в Москве.

Также Путин подчеркнул, что попытка Украины перенести встречи контактной группы по Донбассу из Минска похожи на попытки не решать проблему.

В свою очередь Лукашенко заметил, что Зеленскому пора научиться вести себя дипломатично.

Трансляцию переговоров вел телеканал "Россия 24".