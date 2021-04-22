Главы ДНР и ЛНР пригласили Зеленского на линию разграничения в Донбассе

Донецк и Луганск призвали лидера Незалежной перестать бегать по кустам второй линии обороны

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник пригласили президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в любой точке разграничения.

Таким образом Донецк и Луганск отреагировали на сегодняшний совет российского лидера Владимира Путина, адресованный экс-комику, что тому прежде всего встречаться нужно с руководителями народных республик, а не с представителями третьих сторон.

"Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами", – цитирует Пушилина агентство ДАН.

Глава ДНР призвал Владимира Александровича "не прятаться в кустах на второй линии обороны, а набраться смелости и доехать до самых горячих точек" донбасского противостояния.

В свою очередь и Пасечник выразил готовность встретиться с паном Зеленским где угодно на линии фронта: у Счастья, Станицы, Золотого. По его словам, если у лидера соборной есть "искреннее желание" достичь мира, то место в Донбассе всегда найдется, сообщает ЛИЦ. Он посоветовал президенту Незалежной приходить для разговора в шахтерский край мирно.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость205700
Пожаловаться Ответить
ЭТОТ ТРУС И ЛОХ ПОБОИТСЯ ВСТРЕТИТСЯ - ЕГО ЖЕ НАЦИКИ РАЗОРВУТ - А ОСОБЕННО ЕСЛИ В МОСКВУ ПРИЕДЕТ - ПУТИН ХИТРО ПОСТУПИЛ - НИВСТРЕТИТЬСЯ В ДОНБАСЕ НЕ МОЖЕТ ЭТОТ ЧМО КЛОУН И НЕ В МОСКВУ ПРИЕХАТЬ - ОТМОРОЗОК КОНЧЕННЫЙ ЭТОТ ЖИДОБАНДЕРОВЕЦ
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