Американский дипломат поделился радостью

Посол США Джон Салливан, прибыв в Вашингтон, разразился пылкой речью. Свой приезд домой из России он прокомментировал эмоционально.

Сначала американский дипломат рассказал об "отличной, абсолютно прекрасной" погоде в Москве. После чего поделился чувствами и планами.

"Я рад, что вернулся",

– сказал он. И добавил, что собирается повидаться с семьей и "коллегами в администрации", цитирует РИА "Новости".

Джон Салливан отбыл на родину в четверг, 22 апреля. Он отправился в Америку после многочисленных намеков МИД РФ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова дала напутствие дипломату из США. Она выразила надежду, что, вернувшись домой, посол потратит время не только на родных.