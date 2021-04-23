Чешский МИД отказался от "обмена дипломатами"

Чешский МИД отказался от "обмена дипломатами"
Фото: Roman Vondrous/CTK/www.globallookpress.com
Стороны достигли паритета, заявил министр иностранных дел Кулганек

Число сотрудников генеральных консульств Чехии в России останется неизменным – в штатах сохранят по 32 представителя дипломатической миссии. Об этом заявил глава МИД республики Якуб Кулганек.

По словам министра, речь идет о взаимных мерах, направленных на выравнивание численности штатов посольств обеих стран. Москва не стала предпринимать новых действий в отношении чешских генконсульств – Прага же, заявил Кулганек, ответила взаимностью.

Так, министр отметил, что и Чехия, и Российская Федерация сохранят по 32 сотрудника – речь идет о консульствах в столицах обеих стран. Государства сохранят по семь дипломатов и по 25 сотрудников, выполняющих административно-технические функции.

Кулганек отметил, что численность может увеличиться, однако лишь на основе принципа паритета. Тем не менее, подчеркнул глава МИД, делать конкретные заявления в этом вопросе преждевременно.

Министр также объявил, что президент Чехии Милош Земан поддерживает действия кабмина в отношении России на фоне "новых обстоятельств", связанных со взрывом боеприпасов во Врбетице, который произошел в 2014 году.

"Мы пошли на этот шаг после достаточно обстоятельного обсуждения как с премьер-министром Бабишем, так и с первым заместителем премьер-министра Хамачеком. Президент Земан также был проинформирован обо всем и поддержал процедуру. Это было добросовестное предложение, поступившее России – отказаться от изгнания нашего народа. Но Россия этим пространством не воспользовалась. Я, как глава дипломатии, совершенно недоволен состоянием чешско-российских отношений. Мы действовали энергично, но, смею сказать, в то же время с осторожностью и хорошей дипломатической тактикой", – заявил Кулганек в интервью Blesk.

Ранее политолог Александр Гусев заявил, что отношения между Чехией и РФ напоминают войну между двумя странами.

Егор МАЛКОВ

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