В Латвии предложили отделить Чечню от России

В Латвии предложили отделить Чечню от России
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
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У Запада есть более эффективный инструмент влияния на Россию, чем санкционные списки. Об этом заявил депутат латвийского сейма Янис Домбрава. По его мнению, Москва станет гораздо сговорчивее, если лишить ее ряда территорий.

Раз Россия покушается на суверенитет Украины и Грузии и признает независимость Абхазии, Южной Осетии и республик Донбасса, то и с ней нужно поступать аналогично, считает Домбрава.

"Я не вижу причин, по которым страны Запада не могут признать Чечню, Якутию и другие страны, которые сейчас включены в состав России",

приводит слова депутата издание Baltus Balss.

По его оценке, это спасет Украину от новой "российской агрессии". Еще одной мерой действенной мерой против РФ Домбрава считает остановку строительства газопровода "Северный поток-2".

Ранее парламентарии сейма Латвии выступили с инициативой штрафовать граждан за демонстрацию советской военной техники времен Второй мировой войны. За осквернение старых военных мемориалов депутаты уже похвалили местных вандалов.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Александр Кото
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А вы Чечню и Якутию-то спросили, хотят ли они вашей "независимости"? Каждый из них в своё время сказал своё слово, не спрашивая вашего совета. А что касается России, то не вмешивайтесь вы в её внутренние дела и тогда без сомнений будете спать спокойно. В противном случае пеняйте на себя! Латвия в своей русофобии напоминает моську, которая лает на идуший мимо неё караван. Собака лает, а караван идёт!
Гость206914
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Ага отделить Чечню и присоединить ее к Латвии, интересно эти шпротники убежать-то успеют пока им ноги не повыдергивают? Вот-же дебиллы такое сморозить.
Анюта красава
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Весь одеколон выпили, наверное сушняк наступил: голова бу-бу, во рту ка-ка.
Гость215005
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"Об этом заявил депутат латвийского сейма Янис Домбрава. По его мнению, Москва станет гораздо сговорчивее, если лишить ее ряда территорий."
А, вот, интересно, "лишать" сам пойдет или дружков-хохлов позовет? У нас места в землице для всех их хватит. Велкам!
Гость209574
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Они никогда умом не отличались. На сегодня просто превратились в идиотов.
Гость214976
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Надо отделить Латвию от Латвии))). И все!
Гость214977
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Проще отделить голову от туловища этому русофобу
гость
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Нужно отделить от этого черта его член и яйца, и поместить ему в пасть это все, пусть так и ходит на работу или службу, че там у чертей <цензура>.з. Остальным баранам будет урок.
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