Нарышкин заявил об "убогой лжи" Чехии о российских спецслужбах

Нарышкин заявил об "убогой лжи" Чехии о российских спецслужбах
Сергей Нарышкин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Прага умудрилась отличиться, заявил глава СВР

Основой выступлений чешских властей в адрес России является "убогая ложь", которая должна затмить разум людям с низкой степенью интеллекта. Соответствующее заявление сделал сегодня, 23 апреля, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в ходе выступления в Центральном музее вооруженных сил РФ.

Таким образом директор СВР отреагировал на антироссийские заявления Чехии, которая обвиняет спецслужбы РФ во взрыве на складе с боеприпасами, произошедшем в Моравии в 2014 году.

По словам Нарышкина, восточноевропейская страна, не обладающая достаточным суверенитетом, умудрилась "отличиться", решив пойти на обострение, после чего "получила свое", передает телеканал "360".

"Причем в своих действиях прикрывалась совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной можно сказать, на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития", – приводит "Интерфакс" заявление главы СВР.

В российском МИД неоднократно подчеркивали, что заявления Праги в адрес России о мнимой причастности Москвы в инциденте абсурдны и крайне нелепы. За последовавшей высылкой представителей российской дипломатической миссии из Чехии стоят Соединенные Штаты и европейские государства, которые намерены подобным способом решить собственные проблемы

Глава министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что количество подведомственных Праге сотрудников генконсульств в России остановится на 32 работниках. Аналогичное число сохранит российская сторона. По словам министра, обе стороны достигли в этом вопросе паритета. Тем не менее, сообщил Кулганек, действия МИД были согласованы с правительством Чехии и получили одобрение со стороны главы государства Милоша Земана.

Егор МАЛКОВ

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Гость213324
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Буш или не Буш
в российском посольстве в Праге и в чешском посольстве в Москве останется по 5 дипсотрудников. Это в том случае, если со стороны Москвы не последует дополнительных мер, что более чем вероятно. «Пинг-понг» с высылкой дипломатов начала не Россия, соответственно, и останавливать его не нашей стране.
Пинг понг, этом обычное явление, а вот не заставить предъявить доказательства, это навеевает плохие мысли, и первый вопрос ПОЧЕМУ не заставили доказать, почему не закрыли чешские центры, почему метро Пражская до сих пор??
Гость213324
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гость
213324 ты такой же тупой урод как этот шакман китаец, не знаешь что на самом деле, не бзди здесь, засранец чех.
читай первоисточник, сайт мида, если сможешь чего то там увидеть после опохмелки
Анатолий Хмельницкий
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Такая участь марионеток, быть хворостом на чужом пикнике.
Буш или не Буш
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Гость213324
пробздели и довольно круто, первое унизили Россию, она не смогла ничего сделать, колиество обслуги теперь и россиян вместо 70ти всего 25, и у чехов так же, и никаких проблем у них нет, они просто накакали на голову, а наши своим лапшу навешали, но по факту проиграли по полной, на голословное обвинение, и никто не закрыл посольство до тех пор пока не будет доказано, а значит, срали, срут и будут дальше, все кому не лень.
в российском посольстве в Праге и в чешском посольстве в Москве останется по 5 дипсотрудников. Это в том случае, если со стороны Москвы не последует дополнительных мер, что более чем вероятно. «Пинг-понг» с высылкой дипломатов начала не Россия, соответственно, и останавливать его не нашей стране.
Буш или не Буш
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Чехи выставили против России в 1941 году 70000 бойцов, 1 миллион винтовок, 4000 орудий, 1600 самолётов,1700 танков, 75 броневиков, 62 тысячи пулемётов. Словакия 45 тыс. бойцов, 246 орудий,35 танков,51 самолёт.
гость
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213324 ты такой же тупой урод как этот шакман китаец, не знаешь что на самом деле, не бзди здесь, засранец чех.
Гость213324
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гость
Этим обезьянам че сверху сказали пробздеть то и вышло у них из паровозного гудка, безвольные животные.
пробздели и довольно круто, первое унизили Россию, она не смогла ничего сделать, колиество обслуги теперь и россиян вместо 70ти всего 25, и у чехов так же, и никаких проблем у них нет, они просто накакали на голову, а наши своим лапшу навешали, но по факту проиграли по полной, на голословное обвинение, и никто не закрыл посольство до тех пор пока не будет доказано, а значит, срали, срут и будут дальше, все кому не лень.
гость
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Этим обезьянам че сверху сказали пробздеть то и вышло у них из паровозного гудка, безвольные животные.
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