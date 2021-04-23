Кравчук рассказал о своей роли в развале СССР

Кравчук рассказал о своей роли в развале СССР
Леонид Кравчук. Фото: Volodymyr Tarasov/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Прекрасная жизнь в Советском Союзе к началу 1990-х уже закончилась

Позиция Киева не могла повлиять на сохранение СССР. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в пятницу, 23 апреля.

Ранее бывший народный депутат СССР Виктор Мироненко, называющий себя соратником последнего советского лидера Михаила Горбачева, заявил, что Советский Союз в 1991 году еще было возможно сохранить. Но руководство Украины и лично Кравчук вступили в сговор с Борисом Ельциным, и новый Союзный договор не был подписан.

"Поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года", 

подчеркнул Мироненко в интервью "Ленте.ру".

Кравчук с такой трактовкой событий оказался совершенно не согласен. По его мнению, к моменту исторической встречи в Беловежской пуще СССР было уже не спасти.

"Развалили Союз не два-три человека",

заявил экс-глава Украины в комментарии URA.RU. Что касается обвинений из уст Мироненко, то их Кравчук вообще не считает нужным комментировать. По его словам, бывший советский депутат не был фигурой, приближенной к государственному руководству. 

Ранее последний генсек СССР Михаил Горбачев отказался признать развал СССР последствием затеянной им "перестройки". В то же время, как стало известно из опубликованных недавно архивных видеоматериалов, Борис Ельцин был не согласен как раз с реформами, которые продвигал Горбачев, поэтому и отказывался подписывать Союзный договор.

Ранее политолог объяснил, почему крымчане выступали против распада СССР.

Николай ВИКТОРОВ

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