Пятерых сотрудников посольства Польши высылают из России

Пятерых сотрудников посольства Польши высылают из России
Фото: Ilya Galakhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Москва определилась с ответной мерой

Министерство иностранных дел России объявило о высылке пятерых сотрудников посольства Польши. Их объявили персонами нон грата и дали время на сборы – до 15 мая. 

Об этом сообщает РИА "Новости". Москва таким образом ответила Варшаве на принятое 15 апреля решение о высылке российских дипломатов.

Напомним, ранее МИД Польши вызвало российского посла, чтобы уведомить его принятии новых мер против России. Трех сотрудников дипмиссии в стране признали персонами нон грата в ответ на якобы недружественные действия Москвы. Указанные россияне, по подозрениям польской стороны, совершали "действия во вред Польше". При этом в Варшаве выразили полную солидарность с санкциями США против России.

Сегодня, 23 апреля, в МИД РФ был вызван польский посол Кшиштоф Краевский. Ему выразили решительный протест в связи с "необоснованным объявленем" троих сотрудников посольства РФ персонами нон грата под абсурдным предлогом выражения солидарности с США. 

Соединенные Штаты, в свою очередь, обоснавали принятие новых антироссийских санкций не доказанными кибератаками на территории своей страны. 

Мария Захарова, комментируя высылку российских дипломатов, заявляла, что это решение отвечает интересам Вашингтона, но не Варшавы. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Шаман
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Контакты с внешним миром системно сокращаются по инициативе внешнего мира. Будто мало пандемии. Плохой признак. Перспектива остаться запертым в стране, где есть только банки, мигранты и силовики - мрачная.
крым наш
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Гость206914
О я-же говорил что поленья не потерпят чтобы чехи их переплюнули в стремлении кто лучше налижет зад хозяину, думаю скоро и остальные шавки подтянутся, у них там сейчас конкуренция.
каклы чё то отстают
Гость206914
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О я-же говорил что поленья не потерпят чтобы чехи их переплюнули в стремлении кто лучше налижет зад хозяину, думаю скоро и остальные шавки подтянутся, у них там сейчас конкуренция.
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