Неизвестные облили кетчупом посольство России в Чехии

Неизвестные облили кетчупом посольство России в Чехии
Фото: Dana Kesnerova/ XinHua/ www.globallookpress.com
Дипломаты не комментируют инцидент

Неизвестные облили здание генерального консульства Российской Федерации в Чехии в ночь на 23 апреля. Инцидент произошел в городе Брно, расположенном на юго-востоке республики. 

По словам представителя местных правоохранительных органов, в настоящее время полиция занимается расследованием инцидента. В самом генеральном консульстве пока что не прокомментировали ситуацию с порчей имущества.

"Репортер обнаружил на месте пятна по обеим сторонам стены въездных ворот и на стене рядом с воротами. В консульстве никто не находился. Площадь составляет примерно метр в высоту и пять в ширину", – приводит чешское издание DenikN заявление источника в правоохранительных органах.

По информации издания, подобный случай произошел несколькими днями ранее. Так, в апреле полицейские задержали в Праге семерых человек, которые залили кетчупом российское посольство. Фигуранты объяснили, что таким образом решили осуществить акцию против Москвы. Кетчуп же символизировал кровь жертв взрыва во Врбетице, где в 2014 году сгорел склад с боеприпасами.

Напомним, в инциденте семилетней давности Прага обвиняет российские спецслужбы. Позднее заявления Чехии прокомментировал глава СВР Сергей Нарышкин. По словам директора разведведомства, Прага использует "убогую ложь", с помощью которой власти стремятся к подмене понятий у населения с невысоким интеллектуальным уровнем. Обладающая ограниченным суверенитетом европейская страна, однако, отличилась, так как решила спровоцировать конфликт с Россией. Тем не менее, отметил Нарышкин, в итоге Чехия "получила свое".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость212861
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дбл блд
Шаман
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Срочно выстроить всю московскую рос-гвардию перед посольством, пусть стучат касками о щиты и кричат хором: "кетчуп это не кровь!" Акцию проводить ежедневно с 9 до 19-и до 9-<цензура> мая.
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