Эксперт полагает, что глава России не просто так промолчал об Украине

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию ничего не сказал о соседней стране. Об этом порассуждал незалежный политолог Александр Кочетков.

Это "опасное" молчание. Тем самым президент РФ подал Соборной очень тревожный знак в момент, когда отношения между двумя странами все больше ухудшаются, добавил аналитик.

По его словам, Россию следует "воспринимать от противного". И то, что Путин не проронил ни слова об Украине, совсем не означает стремление к миру.

У этого есть две причины. Одна полна оптимизма, другая, наоборот, пессимистичная, отметил эксперт.

Возможно, российский лидер решил "не нападать и даже придержать милитаристскую риторику". Он до поры соблюдает "дипломатические приличия", так как желает наладить связи с главой США Джо Байденом, указал политолог, давая понять, что было бы неплохо, если так.

Однако вероятно и то, что Путин не упомянул в своем послании Украину, чтобы "расслабить" ее граждан. На самом же деле уже "готовятся агрессивные дела", допустил Кочетков.

В заключение он аккуратно кинул камешек и в огород Киева. Заявив, что иногда во время особой опасности становятся нормальными "самые безалаберные и поверхностные люди", он поинтересовался в своей статейке на "Главреде", можно ли ожидать адекватности от властей Украины.

Накануне в Кремле разъяснили некоторые высказывания президента РФ, прозвучавшие во время оглашения послания. Любое вмешательство во внутрироссийские дела воспринимается Москвой как наступление на "красные линии". Под этим подразумеваются национальные интересы, которые также связаны и в отношениях с другими странами, включая Украину, сказал Дмитрий Песков.

Ранее в Незалежной по-своему расшифровали сигнал Путина.Действующий и бывший министры иностранных дел страны оценили высказывание главы РФ о "красных линиях".