Путин послал Зеленскому "опасный" сигнал - украинский политолог

Путин послал Зеленскому "опасный" сигнал - украинский политолог
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
продолжениеЗеленскому потребовался посредник на переговорах с Путиным
Эксперт полагает, что глава России не просто так промолчал об Украине

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию ничего не сказал о соседней стране. Об этом порассуждал незалежный политолог Александр Кочетков.

Это "опасное" молчание. Тем самым президент РФ подал Соборной очень тревожный знак в момент, когда отношения между двумя странами все больше ухудшаются, добавил аналитик.

По его словам, Россию следует "воспринимать от противного". И то, что Путин не проронил ни слова об Украине, совсем не означает стремление к миру.

У этого есть две причины. Одна полна оптимизма, другая, наоборот, пессимистичная, отметил эксперт.

Возможно, российский лидер решил "не нападать и даже придержать милитаристскую риторику". Он до поры соблюдает "дипломатические приличия", так как желает наладить связи с главой США Джо Байденом, указал политолог, давая понять, что было бы неплохо, если так.

Однако вероятно и то, что Путин не упомянул в своем послании Украину, чтобы "расслабить" ее граждан. На самом же деле уже "готовятся агрессивные дела", допустил Кочетков.

В заключение он аккуратно кинул камешек и в огород Киева. Заявив, что иногда во время особой опасности становятся нормальными "самые безалаберные и поверхностные люди", он поинтересовался в своей статейке на "Главреде", можно ли ожидать адекватности от властей Украины.

Накануне в Кремле разъяснили некоторые высказывания президента РФ, прозвучавшие во время оглашения послания. Любое вмешательство во внутрироссийские дела воспринимается Москвой как наступление на "красные линии". Под этим подразумеваются национальные интересы, которые также связаны и в отношениях с другими странами, включая Украину, сказал Дмитрий Песков.

Ранее в Незалежной по-своему расшифровали сигнал Путина.Действующий и бывший министры иностранных дел страны оценили высказывание главы РФ о "красных линиях".

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Гость211668
Абсолютно верно. Если Зеленский думает действительно об Украине, то ему нужно решить вопрос с нациками и всей той братией, которая сейчас кормится с руки заокеанских хозяев. Т.е. ему нужен свой сильный и верный силовой блок, который может порешать с ними. Но боюсь там всё настолько прогнило во власти, что теперь только полностью с нуля и железной рукой порядок наводить. Другого незалежной не дано.
Путин послал Зеленскому "опасный" сигнал - украинский политолог. Здесь, по-моему, ВВП не доработал! Нужно было, уже давно, послать ЗЕлупе пацанов Кадырова!
Гость211668
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Гость209000
Предатели Украины те, кто во имя печенек на картинках прокакали её территорию, историю, культуру, язык, выгнали из страны 20 миллионов - эти те самые скотты типа Кравчука, Яценюка, парашинки и прочего смрада. То что Зеленка хочет за них разгрести навоз - достойно уважения. А мразь, которая будет визжать против должна висеть на заборах как крайние враги Украины.
Абсолютно верно. Если Зеленский думает действительно об Украине, то ему нужно решить вопрос с нациками и всей той братией, которая сейчас кормится с руки заокеанских хозяев. Т.е. ему нужен свой сильный и верный силовой блок, который может порешать с ними. Но боюсь там всё настолько прогнило во власти, что теперь только полностью с нуля и железной рукой порядок наводить. Другого незалежной не дано.
Гость209000
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Феминистка-иноагентка
вот если он Путин вечный президент россии всеми униженный, оплёванный, отторгнутый как изгой и последнее чмо, то вот смотрите- есть ещё униженнее, оплёваннее и чморее – это фуфло президент-клоун-паяц Зеленский, с которым вы все на Западе общаетесь и которого вы все в Европе и Америке поддерживаете, потому что если клоун Зеленский согласится и приедет на переговоры к Путину в москву, причём темы переговоров Путин уже заранее для дурака Зеленского обозначил и очертил, то после этого чмошника Зеленского можно смело обратно в Украину не пускать как последнего предателя Украинского народа.
Предатели Украины те, кто во имя печенек на картинках прокакали её территорию, историю, культуру, язык, выгнали из страны 20 миллионов - эти те самые скотты типа Кравчука, Яценюка, парашинки и прочего смрада. То что Зеленка хочет за них разгрести навоз - достойно уважения. А мразь, которая будет визжать против должна висеть на заборах как крайние враги Украины.
Гость213396
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Феминистка-иноагентка
вот если он Путин вечный президент россии всеми униженный, оплёванный, отторгнутый как изгой и последнее чмо, то вот смотрите- есть ещё униженнее, оплёваннее и чморее – это фуфло президент-клоун-паяц Зеленский, с которым вы все на Западе общаетесь и которого вы все в Европе и Америке поддерживаете, потому что если клоун Зеленский согласится и приедет на переговоры к Путину в москву, причём темы переговоров Путин уже заранее для дурака Зеленского обозначил и очертил, то после этого чмошника Зеленского можно смело обратно в Украину не пускать как последнего предателя Украинского народа.
девушка с надломленной психикой, типичный лузер от навальнистов, ктороый свою за свою несостоятельность и никчемность ищут виноватых извне, и прежде всего всегда у них виноват Путин и Россия.
гость
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Шалава что ниже: в рот берешь? в жо-пу даешь? п-ду бреешь? сколько час стоит?
Феминистка-иноагентка
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После того как Президент США Джо Байден «опустил» и «нагнул» президента россии Путина, назвав Путина «убийцей», затем введя санкции и выслав из российского посольства в США 10 шпионов-«дипломатов»; после того как Чехи вышвырнули из посольства россии в Праге 18 Лавровско-Путинских шпионов-«дипломатов»; а затем вдогонку ещё 60 с лишним Лавровских «дипломатов», президент Путин как старый прожжённый насквозь шпион КГБэшник
Феминистка-иноагентка
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президент Путин как старый прожжённый насквозь шпион КГБэшник решил «перевести от себя стрелки» и в ответ на просьбу недоразвитого Украинского клоуна-дебила президента-паяца Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе Путин официально послал недоумка Зеленского в задницу и предложил Зеленскому приехать в любое время в Кремль в москву, тем самым публично показывая всему Миру, что вот если он Путин вечный президент россии
Феминистка-иноагентка
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вот если он Путин вечный президент россии всеми униженный, оплёванный, отторгнутый как изгой и последнее чмо, то вот смотрите- есть ещё униженнее, оплёваннее и чморее – это фуфло президент-клоун-паяц Зеленский, с которым вы все на Западе общаетесь и которого вы все в Европе и Америке поддерживаете, потому что если клоун Зеленский согласится и приедет на переговоры к Путину в москву, причём темы переговоров Путин уже заранее для дурака Зеленского обозначил и очертил, то после этого чмошника Зеленского можно смело обратно в Украину не пускать как последнего предателя Украинского народа.
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