Политик заявил, что действует исключительно ради Молдавии

Бывший президент Молдавии, политик Игорь Додон сообщил, что срочно вылетает в Москву. В российской столице глава социалистической партии намерен провести переговоры, руководствуясь национальными интересами своей Родины.

Политик сообщил, что уже находится в Кишиневском аэропорту и готовится к вылету.

"Сообщу много хороших новостей для граждан Республики Молдова, которых вы давно ждали", – пишет Додон в своем телеграм-канале.



Ранее бывший глава республики заявил, что его преемнице Майе Санду не удастся протянуть весь срок в президентском кресле – отставка, уверен лидер молдавских социалистов, ей гарантирована в самом скором времени.