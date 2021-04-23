Додон сообщил о срочном вылете в Москву

Политик заявил, что действует исключительно ради Молдавии

Бывший президент Молдавии, политик Игорь Додон сообщил, что срочно вылетает в Москву. В российской столице глава социалистической партии намерен провести переговоры, руководствуясь национальными интересами своей Родины.

Политик сообщил, что уже находится в Кишиневском аэропорту и готовится к вылету.

"Сообщу много хороших новостей для граждан Республики Молдова, которых вы давно ждали", – пишет Додон в своем телеграм-канале.

Ранее бывший глава республики заявил, что его преемнице Майе Санду не удастся протянуть весь срок в президентском кресле – отставка, уверен лидер молдавских социалистов, ей гарантирована в самом скором времени.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

На Рублевке разбился Aurus из кортежа Мишустина - видео

Есть пострадавшие

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей