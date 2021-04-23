Прибалтика выслала российских дипломатов вслед за Чехией

Прибалтика выслала российских дипломатов вслед за Чехией
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Восточноевропейские страны выразили солидарность с Прагой

Министерство иностранных дел Латвии приняло решение об объявлении одного из сотрудников российского посольства персоной нон-грата. О соответствующих мерах сообщили правительства Литвы и Эстонии.

В заявлении латвийского МИД указывается, что власти приняли соответствующие действия "в знак солидарности" с властями Чехии, которые обвиняют РФ во взрыве склада с боеприпасами в Моравии.

Уточняется, что Рига также оценила деятельность дипломата посольства РФ и "выявленные нарушения".

"Решение также основано на взаимных консультациях с союзниками по ЕС и НАТО и информации, предоставленной ответственными латвийскими учреждениями", – говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что меры о высылке приняты главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Так, в министерстве иностранных дел Литвы заявили, что объявили персонами нон-грата двух российских дипломатов. Причиной же называется "деятельность, несовместимая с дипломатическим статусом". Также в ведомстве сообщили, что сотрудникам российской дипмиссии отведено семь дней на то, чтобы покинуть территорию Литвы. В Вильнюсе также сообщили, что таким образом выражают солидарность с Чехией, передает РИА "Новости".

Последними выступили власти Эстонии, поспешившие "поддержать" своих коллег. Таллин вышлет одного российского дипломата, о чем сообщили в МИД.

Накануне глава чешской дипломатии Якуб Кулганек заявил, что Прага достигла паритета с российской стороной во взаимной высылке сотрудников консульств. Министр сообщил, что у обоих государств останется по 32 сотрудника в диппредставительствах.

Егор МАЛКОВ

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Гость214976
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гость
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Нет, они просто слушаются команд.
Я тут подумал, Союз их 40 лет типа оккупировал, но такого унижения ни с кем не допускал.
Янки нагибают как хотят, а они все терпят и кричат о свободе. Бандерлоги, одним словом.
Гость213877
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Вот именно туда чехам и стоит вывозить ядерные отходы от американской станции. Шпротам незачем размножаться, все равно уже нет мозга.
гость
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