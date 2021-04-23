В Европе нацелились на высылку российских дипломатов из-за Чехии

В Европе нацелились на высылку российских дипломатов из-за Чехии
Фото: imago stock&people/ www.globallookpress.com
Наказание для РФ, которая "сеет напряженность", придумали в Берне

Евросоюз призвали выслать российских дипломатов. Тем самым ЕС окажет поддержку Чехии, проявит солидарность с этой страной, указали в Швейцарии.

Конфликт между двумя "бывшими братскими государствами" достиг очередного пика. Нужно наказать РФ так же, как три года назад, после случившегося в Британии со Скрипалями, отметили в Берне.

Чехия, как Швейцария и Австрия, ведет осторожную внешнюю политику. Она готова к диалогу со всеми и никого не собирается раздражать. Так же относились к России, которая в истории была "не только сторонником и освободителем, но и оккупантом и агрессором", отметил один из журналистов.

Однако решение Праги выслать почти 90 сотрудников посольств РФ вызвало критическую реакцию Москвы. Дипломатические отношения между двумя странами могут полностью разорваться.

Но осмотрительная Чехия вступила в конфронтацию с РФ не просто так. Это тревожный сигнал. В противостояние вовлекаются даже те страны, которые не хотят быть подальше от него, пишет Иво Мийнссен.

По его словам, причастность россиян к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, не доказана. Это было совершено, чтобы сорвать поставку оружия на Украину в 2014 году. Это разоблачение не случайно: правительство Чехии попыталось "выступить против пророссийского президента Милоша Земана".

В Европе понимают, что возможностей для компромиссов становится все меньше. Поэтому страны ЕС  должны поддержать Чехию в ее конфликте с Россией, как когда-то поддержали Британию, "совместно выслав российских дипломатов", заключил спецкор Neue Zurcher Zeitung.

Тем временем из Прибалтики выслали российских дипломатов. Этим восточноевропейские страны выразили солидарность с Чехией.

Ранее  МИД Чехии отказался от "обмена дипломатами".Москва не стала предпринимать новых действий в отношении чешских генконсульств – Прага ответила взаимностью: в штатах сохранят по 32 представителя дипломатической миссии.

Полина ДОРОЖКИНА

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