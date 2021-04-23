Зеленскому потребовался посредник на переговорах с Путиным

Зеленскому потребовался посредник на переговорах с Путиным
Владимир Зеленский. Фото: Ray Tang/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
"Третьим" предложили стать Нетаньяху

Киев позвал главу правительства Израиля Беньямина Нетаньяху стать посредником на переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил посол Незалежной в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, кандидатура Нетаньяху в качестве посредника устроила Киев, поскольку у израильского премьера "хорошие отношения" с лидерами обоих государств.

Устроило ли это предложение самого Нетаньяху, пока не ясно. По крайней мере, сразу отказываться от возможной миссии он не стал. Напротив, проявил желание помочь украинской стороне, оценил ситуацию Корнийчук в эфире i24NEWS.

При этом в канцелярии Нетаньяху комментировать слова посла Незалежной отказались, передает РИА "Новости".

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. В ответ Путин рекомендовал украинскому президенту решать конфликт на востоке страны непосредственно с руководством самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а для обсуждения двусторонней российско-украинской повестки позвал Зеленского в Москву. В Кремле уже обозначили круг возможных тем для переговоров.

На днях стало известно, что Киев предложил провести третью фазу испытаний израильской вакцины от коронавируса на украинцах. В награду власти Незалежной хотят получить разрешение на выпуск препарата на территории Украины. По данным издания "Страна.ua", второй этап нового израильского препарата должен завершиться летом. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Обо¢рал¢я малчег, жидко, мощно. Заблажил, заистерил. Все встало на свои места.
Гость215264
Пожаловаться Ответить
"провести третью фазу испытаний израильской вакцины"
А, всё-таки признал, что хохлы - кролики!
То то они там так скакали по весне.
Щас, похоже, умаялись или ЗЕленоий травки надо?
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
Пожаловаться Ответить
Гость203859
Мало того, что комик, так ещё и трусишка...
А почему, вообще, ВЕЛИКИЙ ПУТИН, должен общаться с кон ченной ЖИДоМРАЗЬЮ?!
Гость203859
Пожаловаться Ответить
Мало того, что комик, так ещё и трусишка...
1
новости партнеров

На Рублевке разбился Aurus из кортежа Мишустина - видео

Есть пострадавшие

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей