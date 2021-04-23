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Дипломатам Латвии, Эстонии и Литвы можно уже паковать чемоданы на выезд из России, кому именно – власти этих стран пусть попробуют угадать. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
Так на Смоленской площади отреагировали на сегодняшний демарш Риги, Таллина и Вильнюса, выславших сотрудников наших дипмиссий в знак солидарности с Чехией.
"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", – цитирует РИА "Новости" представителя отечественного дипведомства.
Осталось дождаться информации, какое же количество прибалтийских дипломатов покинет нашу страну. Читатели агентства предложили МИД "оставить только консульство – одно на троих".
Напомним, ранее в пятницу, 23 апреля, три страны Прибалтики в унисон объявили персонами нон грата российских дипломатов: Латвия и Эстония выслали по одному сотруднику, Литва – двух.
Свое решение прибалты объяснили солидарностью с чешскими властями, которые бездоказательно обвинили Москву в якобы причастности к взрывам на оружейном складе в 2014 г. в Врбетице, развязав с Россией дипломатическую войну.
Также сегодня прозвучал призыв со стороны Швейцарии к Евросоюзу выслать российских дипломатов, чтобы оказать поддержку Чехии.
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