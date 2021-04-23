На Украине определились с началом разрыва дипотношений с Россией

На Украине определились с началом разрыва дипотношений с Россией
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Экс-лидер страны Кравчук снова угрожает Москве оружием и объявил, что больше не поедет в Минск

Незалежной пока рано разрывать дипломатические отношения с Россией, а вот если Москва выйдет из нормандского формата, это уже можно сделать. Об этом заявил неумолкающий украинский пенсионер, первый президент страны Леонид Кравчук в эфире "4 канала".

Один из подписантов Беловежских соглашений, приведших к распаду СССР, считает, что необходимо использовать все площадки для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

"Сегодня вопрос о разрыве дипломатических отношений не является первоочередной проблемой. Когда Россия, например, завтра отказывается принимать участие в нормандском и минском форматах, тогда немедленно возникает вопрос о необходимость разрыва дипотношений", – сказал пан Кравчук.

При этом, будучи руководителем делегации Незалежной в контактной группе по Донбассу, политик отказался больше ездить на переговоры в Минск, поскольку полагает, что Белоруссия подконтрольна России, а ее президент Александр Лукашенко и вовсе "является вассалом" Москвы, сообщает РИА "Новости".

Кроме того, Леонид Макарович подтвердил свой ранее уже высказанный тезис о способности с оружием в руках встать на защиту соборной. Он прямо обратился к россиянам, что если они захотят силой вынудить Украину действовать не так, как нужно киевскому режиму, то весь украинский народ патриотично будет обороняться.

"И я лично пока буду иметь возможность держать оружие в руках, возьму его и буду защищать свою землю", – обещал бывший юный бандеровский разведчик.

Ранее в апреле вдова советского и российского писателя Александра Солженицына Наталья Солженицына поймала на лживых словах пана Кравчука, который приписал автору "Архипелага ГУЛАГ" изречение о России, ему не принадлежащее. Более того, Наталья Дмитриевна назвала бывшего лидера Незалежной "великим украинским националистом".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость215300
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ну и <цензура> он кому то нужен.....?! клоуны
Гость214976
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Я ничего не понял из горячечного бреда этого дурачка.
Фиксирую: На переговоры не ездить, дипотношения не разрывать, Минск послать на фиг. Если Россия откажется приезжать (куда???), то сразу разорвать все отношения. То есть Россия должна приехать куда-то, куда хохлы не хотят ехать, сидеть и ждать их? А хохлы будут думку гадать, шо бы еще учудить эдакое, заковыристое.
Каков народ, таковы и лидеры...
Антимайдан
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Таких экс-ов надо просто кончать, и не только их, но их вы@лядков.
Гость215320
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Старый маразматик.
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