Нежеланию хозяина Овального кабинета смотреть оппоненту из Кремля в глаза нашли объяснение

Президент США Джо Байден во время вчерашнего онлайн-саммита по климату вел себя несколько странно не потому, что испугался российского коллегу Владимира Путина, как предположили некоторые журналисты, а в силу пожилого возраста. Такую точку зрения высказал политолог Марат Баширов.

Ранее сегодня в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" ведущая Ольга Скабеева заметила, что Байден испытывает страх перед Путиным, которого он сам пригласил участвовать в саммите. Свой вывод она сделала исходя из того, что американец в ходе выступления лидера РФ ни разу не посмотрел на него.

"Стыдно, может быть, после того словечка "убийца" или испугался?" – посчитала ведущая.

Также журналисты обратили внимание на тот факт, что хозяин Белого дома покинул мероприятие еще до его завершения. Однако Баширов указал, что саммит вел глава Госдепа Энтони Блинкен, поэтому американское присутствие было обеспечено даже после ухода Байдена. А вот то, что он не смотрел в глаза Путину, можно объяснить просто возрастной проблемой, а не страхом.

"Все-таки Байден достаточно пожилой человек, ему очень тяжело, во-первых, было вообще разбираться в том, что происходило", – сказал в комментарии для "ЦарьГрада" эксперт.

Политолог добавил, что лидер США больше уделил внимания проблемам внутри страны, т.е. обращался к американцам.



"Он с точки зрения внешнеполитических каких-то оттенков на это вообще не смотрел. Поэтому не вижу здесь какой-то почвы для спекуляции", – резюмировал Баширов.

Напомним, накануне перед речью Путина вообще произошел технический казус – во время записанного заранее выступления президента Франции Эммануэля Макрона в эфир неожиданно вывели российского лидера. Таким образом, участники саммита могли видеть Путина, а за кадром шел голос главы Пятой Республики.

