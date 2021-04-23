Прага поблагодарила Прибалтику за высылку российских дипломатов

Прага поблагодарила Прибалтику за высылку российских дипломатов
Фото: Ondrej Deml/ CTK/ www.globallookpress.com
Чешский министр оценил солидарность с его страной "близких друзей" Республики

Прага выразила благодарность Таллину, Риге и Вильнюсу, что они в знак солидарности с чехами объявили персонами нон грата российских дипломатов и выслали их на Родину. Признательные слова в адрес трех держав Прибалтики глава МИД Чехии Якуб Кулганек изобразил в своем "Твиттере".

Напомним, ранее в пятницу, 23 апреля, Литва объявила высылке двух дипломатов РФ, а Эстония и Латвия – по одному.

"Прибалтийские страны всегда были очень близкими друзьями Чехии. Они подтвердили это, проявив солидарность с Чехией. Спасибо вам, Литва, Латвия и Эстония, за вашу решительную солидарность и за то, что вы с нами", – написал Кулганек.

Отметим, что Москва уже предупредила дружную прибалтийскую троицу об ответных мерах и призвала уже паковать вещи кому-то из сотрудников их дипмиссий в РФ.


В конце прошлой недели официальная Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на оружейном складе во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим Чехия выслала из страны 18 наших дипломатов. МИД России в качестве ответной меры отправил из Москвы 20 сотрудников чешской дипмиссии.

Затем Прага не смогла промолчать, выставила российской стороне ультиматум, требуя вернуть своих дипломатов назад, но на Смоленской площади призвали оппонентов не выставлять РФ подобные условия. Однако Чехия объявила о сокращении численного состава нашего посольства в Праге.

В ответ Россия потребовала сократить количественный состав посольства Чехии в Москве "с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Эти уроды по уму, что чинуши?От Гейропы? Не понимают? Что вредят только СВОИМ гражданам?
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