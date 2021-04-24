На Украине ответили отказом на "странное" предложение Путина

На Украине ответили отказом на "странное" предложение Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
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Зеленский не может приехать в Москву – вице-премьер Незалежной объяснил, почему

Киев прокомментировал ответ главы РФ Владимира Путина на обращение коллеги. Ранее он пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на переговоры в столицу, подчеркнув, что РФ за восстановление диалога между странами. Украинский вице-премьер Алексей Резников воспринял предложение российской стороны как "странное".

По его словам, визит Зеленского в Москву невозможен. Причиной Резников назвал конфликт в Донбассе – мол, неуместно украинскому главе ехать на переговоры с представителем государства-"агрессора". Об этом он заявил в эфире у Савика Шустера.

Резников обозначил условия встречи двух лидеров. Она может состояться только в рамках нормандского формата – участвовать должны также канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон.

Напомним, ранее Зеленский на русском языке обратился к Путину и позвал его на встречу в Донбасс. Лидер РФ на это ответил, что конфликт на востоке Украины нужно обсуждать с главами ДНР и ЛНР. А вот принять Зеленского в Москве и поговорить об отношениях двух стран он готов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость206187
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Чувство реальности на Украине потеряно совсем, это уже медицинский факт.
Мыкола Голожопоротько
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на предложение дурилки картонной Зелебобей ответили таким же предложением!это же насколько мозги свапрились после майдаунов у жителёв вна Укруине под кастрюлями если выбрали себе такого барана в президенты
Гость216232
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Попутал берега, то хочу, то не хочу, даже с Путиным договорился на встречу (правда только на 50% - Путин его в конец очереди поставил, после глав непризнанных, т.е. другими словами послал) А ведь хочется же в коллективных посиделках поучаствовать, в присутствии имеющих политвес хозяев и наставников засветиться
Гость216199
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да нет проблем, к сентябрю в Киеве поговорят о полной капитуляции.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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гость
Какое же чудовищное чмо этот малчык зеля. Такой маленкый а очко огромное, как ф трубы СП 2. Бандеры, вы чё мля наделали? Это ж насяльника ваш.
Участвовать должны также канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон.Да ничего они своему ЖИДовскому рабу ЗЕлупендию не должны!Это хохлоБАБУИНЫ всем должны! Визит Зеленского в Москву невозможен. Причиной Резников назвал немедленная передача фашистско-ЖИДовской ЗЕлупы в ЛДНР, где будет его публичное повешение на осине!
гость
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200605 там не пса будет там негра страшного посадят, бандероеда, какляток малолетних есть будет.
Ахрессор
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А газ у "агрессора" не странно требовать??Видимо минеральные , химпром продукты тоже не странно завозить из России. А рыба и мясомолочка "агрессорские" легко усваиваются шароварниками в Хазарии?
Гость200605
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Да струсил Зеленский. Даже сам ответить не может, за него всё другие отвечают. Ждём, когда отвечать вместо Зеленского придёт очередь Псаки.
гость
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За этого ущерба всё решают, куда ходить с кем встречаться, кому давать кому нет. В сортир терпит по 3-е суток: жесткий график! Еда 3 р. в неделю.
Гость209000
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Кукловод запретил. Ему нужна войнушка, ему нужна послушная марионетка, ему нужно мычащее тупое стадо иддиотов.
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