Чем обернется встреча Путина и Лукашенко: прогноз Вассермана

Чем обернется встреча Путина и Лукашенко: прогноз Вассермана
Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Есть ли у Москвы и Минска общее будущее, сказать пока трудно

22 апреля белорусский лидер Александр Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Политолог Анатолий Вассерман оценил последствия этой встречи.

Эксперт отметил, что пока неясно, есть ли у Москвы и Минска общее будущее. Однако в целом прогноз его был оптимистичным. Вассерман не сомневается, что переговоры приведут к укреплению отношений России и Белоруссии и Союзного государства, пишет "Украина.ру".

"Никто не знает, в чем выразится очередной этап сближения Белоруссии с Российской Федерацией. Ясно только, что это будет очередной этап укрепления нашего Союзного государства",

– отметил эксперт.

На переговорах 22 апреля Путин и Лукашенко говорили о Союзном государстве, взаимодействии двух стран в сфере безопасности, а также обсудили конфликт в Донбассе.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость216254
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давно надо было путину поставить всё на сваё место.
гость
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Союз, на двух стульях у него седалища не хватит.
Союз
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А батьке Луке так хотелось на двух стульях усидеть - и вашим и нашим.
гость
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Очередной этап? Это очередной поход в сортир по большому. Заканчивайте, это уже просто смешно.
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