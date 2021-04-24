Тактическая победа: как Кремль воспринял звонок Байдена

Тактическая победа: как Кремль воспринял звонок Байдена
Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker/Consolidated News Photos/ww.globallookpress.com
Реакцию российских властей раскрыли зарубежные журналисты

Предложение о личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава США Джо Байден озвучил 13 апреля. СМИ узнали, как на звонок американца отреагировали в Кремле.

Как утверждают источники Bloomberg, это предложение восприняли как тактическую победу России. Позвонив Путину, Байден был вынужден признать, что диалог с Москвой необходим.

Как отметил в беседе с журналистами один из сотрудников Госдепа, новая администрация США должна была сфокусироваться на отношениях с Китаем. Россия при этом становилась второстепенной. Однако планы американцев нарушили российские военные, которые нарастили присутствие у украинской границы. Это произошло после обострения конфликта в Донбассе.

После звонка Байдена Путину пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время переговоры организовать не удастся, нужна подготовка. Кроме того, новые санкции США не способствуют ускорению этого процесса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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