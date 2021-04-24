Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
Именно это является главной причиной отказа украинской стороны от переговоров главы РФ Владимира Путина и президента Незалежной Владимира Зеленского. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Он указал на двойные стандарты украинцев, напомнив о недавнем
предложении Зеленского Путину приехать в Донбасс. По логике Киева, если
переговоры будут вестись на востоке Украины, наша страна перестанет быть "агрессором",
а вот в Москву уже главе Незалежной путь заказан.
Истина же, комментируя слова украинской стороны, совсем в другом, заявил Джабаров. На самом деле Зеленскому нечего будет сказать, если он прилетит к Путину в Москву. Ибо ни одно из обещаний, данных в ходе предвыборной кампании, бывший комик так и не выполнил, заключил он в беседе с RT. Поэтому эти отговорки выглядят смешными.
Напомним, ранее вице-премьер Незалежной назвал предложение Путина Зеленскому "странным". Президент РФ сказал, что переговоры по Донбассу его украинскому коллеге следует вести с главами ДНР и ЛНР. А об отношениях Киева и Москвы он готов поговорить в российской столице.
Есть ли у Москвы и Минска общее будущее, сказать пока трудно