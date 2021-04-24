Отговорки Киева о визите Зеленского в России назвали смешными

Отговорки Киева о визите Зеленского в России назвали смешными
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Лидеру Незалежной попросту нечего будет сказать

Именно это является главной причиной отказа украинской стороны от переговоров главы РФ Владимира Путина и президента Незалежной Владимира Зеленского. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Он указал на двойные стандарты украинцев, напомнив о недавнем предложении Зеленского Путину приехать в Донбасс. По логике Киева, если переговоры будут вестись на востоке Украины, наша страна перестанет быть "агрессором", а вот в Москву уже главе Незалежной путь заказан.

Истина же, комментируя слова украинской стороны, совсем в другом, заявил Джабаров. На самом деле Зеленскому нечего будет сказать, если он прилетит к Путину в Москву. Ибо ни одно из обещаний, данных в ходе предвыборной кампании, бывший комик так и не выполнил, заключил он в беседе с RT. Поэтому эти отговорки выглядят смешными.

Напомним, ранее вице-премьер Незалежной назвал предложение Путина Зеленскому "странным". Президент РФ сказал, что переговоры по Донбассу его украинскому коллеге следует вести с главами ДНР и ЛНР. А об отношениях Киева и Москвы он готов поговорить в российской столице.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость209425
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В Москву надо ехать с предложениями, как-то: восстановить авиосообщение, ж.д. и автомобильный транспорт, электроснабжение, водоснабжение, почту, торговлю, договариваться по русскому языку - и все это в первую очередь надо простому народу. А кто разорвал эти связи? Дайте ответ сами.
Гость205700
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ПУТИН И ЛУКАШЕНКО КУЛЬТУРНО ПОСЛААААЛИ ЭТОГО ЧМОШНОГО КЛОУНА - ПОСЛЕ ЕГО ВИДОСИКА ---- НА КОГО ПОНТЫ ХОТЕЛ КИНУТЬ ЭТОТ ЧМО ---- УСРАИНЦЫ вы КОГО ВЫБРАЛИ ТО???????
гость
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Да все уже поняли что зеля конченый, не о чем с ним говорить.
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