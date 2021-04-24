Если "президента застрелили": кому перейдет власть Лукашенко в случае ЧП

Если "президента застрелили": кому перейдет власть Лукашенко в случае ЧП
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Политик анонсировал подписание специального декрета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, кому перейдет власть в случае экстренной ситуации. Например, "если президента застрелили".

"Президента застрелили – на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется",

– заявил Батька.

Политик анонсировал подписание декрета, согласно которому решения в таком случае будет принимать Совбез тайным голосованием. Он уточнил, что исполнять обязанности президента при этом будет премьер. Об этом пишет Белта.

Документ Лукашенко намерен подписать в ближайшие дни. Он отметил, общаясь с журналистами во время поездки по регионам, что идея о создании подобного декрета возникла у него уже давно.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

гость
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А ежели его группа маньяков оппозиционеров изнасилует до состояния не управления страной? Чё делать?
Гость204842
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Он посмотрел по зомбоТВ блокбастер про себя. Там на него покушались два очкарика. Через границу завезли ТОННЫ оружия. Чекисты арестовали несколько групп, в лесу выкопали погреб для его сыновей. Сам говорил, есть видео с субботника.
Простой житель планет Земля
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Белорус
Вначале, вся страна шампанским зальётся от счастья.
Нашёл счастье в убийстве.
Белорус
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Вначале, вся страна шампанским зальётся от счастья.
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