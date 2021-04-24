Лукашенко ответил на слухи о поглощении Белоруссии Россией

Лукашенко ответил на слухи о поглощении Белоруссии Россией
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент республики раскрыл подробности переговоров с Путиным

Цель поездки Батьки в Москву была не в "продаже" Белоруссии.

Александр Лукашенко прокомментировал слухи, которые распространяет оппозиция. Мол, на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным он обсуждал поглощение Белоруссии Россией, потому что его "загнали в угол". Лидер республики заявил, что это неправда и одной из первостепенных задач для него является сохранение независимости. Поэтому то, что он поехал продавать свою страну – не более чем досужие сплетни. Лукашенко заверил, что об этом даже речи не было на его встрече с Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что если бы он согласился "сдать" страну, это был бы настоящий подарок его противникам. Поэтому допускать ошибок нельзя.

Ранее Лукашенко, общаясь с журналистами, заявил, что в скором времени подпишет декрет, согласно которому власть в экстренной ситуации перейдет к Совбезу. Решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы избежать давления.

О переговорах Путина и Лукашенко высказался ранее Анатолий Вассерман. Он заявил, что пока неясно, есть ли общее будущее у двух стран. Однако можно не сомневаться, что встреча носила позитивный характер и приведет к дальнейшему укреплению отношений Минска и Москвы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Верно
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есть ли (общее) будущее у двух стран?
Гость216525
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игорь
а собственно что такого если белоруссия станет областью россии?
что?
вообще то всегда была российская империя а после предатели ее большевики создали ссср
и те же предатели ее в унитаз спустили в 91 году и создали 15 царьков вместо одного
мне например ни один царь не нужен но 15?
почему бы тогда сколько городов столько и все развалить для тысячи тогда царей?
не хотите - тогда заткнитесь что мол свободы не будет у белоруссии - царя не будет у нее только лишь
Владимир Семёнович как в воду смотрел.

Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след.
Дуб годится на паркет, — так ведь нет:
Выходили из избы здоровенные жлобы,
Порубили те дубы на гробы. ......

.... Тридцать три богатыря порешили, что зазря
Берегли они царя и моря.
Каждый взял себе надел, кур завел и там сидел
Охраняя свой удел не у дел. .........
игорь
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а свой президент не окопался))
уже лет 20 как в бункере
и все макаронами на уши кормит что без него будет плохо всем нам
гость
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Игорь, да дело не в том куда войдет не войдет бульбандия, дело в бульцаре что окопался, боится всего, должен до ¥ера и решил что он выше бога.
игорь
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а собственно что такого если белоруссия станет областью россии?
что?
вообще то всегда была российская империя а после предатели ее большевики создали ссср
и те же предатели ее в унитаз спустили в 91 году и создали 15 царьков вместо одного
мне например ни один царь не нужен но 15?
почему бы тогда сколько городов столько и все развалить для тысячи тогда царей?
не хотите - тогда заткнитесь что мол свободы не будет у белоруссии - царя не будет у нее только лишь
Гость207116
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Согласно Конституции РБ если президент недееспособен или его, как говорит Лукашенко убьют, власть переходит к премьер-министру, а не совбезу. Конституция - высший по иерархии юридический документ. Если декрет противоречит Конституции, то он не действителен. В чем была цель поездки - не сказал. Не дал Путин ему денег. Побазарить за жизнь можно по защищенной связи, незачем самолет в Москву гонять, сжигать деньги налогоплательщиков.
гость
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А чего же ты лысиной стучишь по паркету так усиленно. Оправдываешься тут. Раком тебя поставили. И срок дали дела разобрать.
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