Жизнь Лукашенко оценили в 11 миллионов долларов

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Александр Лукашенко поведал журналистам подробности сорвавшегося покушения во время поездки в Гомельскую область.
По его словам, у тех, кто готовил переворот в Белоруссии, было несколько сценариев. По одному из них Лукашенко планировали убить 9 Мая, во время торжественных мероприятий. Однако в итоге идею отбросили как трудновыполнимую.
Еще одним вариантом была атака на кортеж главы республики. Автомобили собирались обстрелять из гранатометов, их уже закупили и привезли в страну. Однако и этот сценарий был обречен на провал. Лукашенко объяснил, что автомобили президентского кортежа едут очень быстро как раз из соображений безопасности. А потому прицелиться и попасть было бы очень сложно.
Рассматривалась и версия с нападением на резиденцию политика за городом. На осуществление этого плана планировали потратить 11 миллионов долларов.
Лукашенко сообщил, что в рядах тех, кто планировал переворот, был сотрудник спецслужб. Он играл якобы продавшегося генерала. Кстати, на него заговорщики возлагали большие надежды – рассчитывали с его помощью "поднять армию", пишет Белта.
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