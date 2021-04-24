Жизнь Лукашенко оценили в 11 миллионов долларов

Жизнь Лукашенко оценили в 11 миллионов долларов
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии рассказал о нескольких сценариях переворота в стране

Александр Лукашенко поведал журналистам подробности сорвавшегося покушения во время поездки в Гомельскую область.

По его словам, у тех, кто готовил переворот в Белоруссии, было несколько сценариев. По одному из них Лукашенко планировали убить 9 Мая, во время торжественных мероприятий. Однако в итоге идею отбросили как трудновыполнимую.

Еще одним вариантом была атака на кортеж главы республики. Автомобили собирались обстрелять из гранатометов, их уже закупили и привезли в страну. Однако и этот сценарий был обречен на провал. Лукашенко объяснил, что автомобили президентского кортежа едут очень быстро как раз из соображений безопасности. А потому прицелиться и попасть было бы очень сложно.

Рассматривалась и версия с нападением на резиденцию политика за городом. На осуществление этого плана планировали потратить 11 миллионов долларов.

Лукашенко сообщил, что в рядах тех, кто планировал переворот, был сотрудник спецслужб. Он играл якобы продавшегося генерала. Кстати, на него заговорщики возлагали большие надежды – рассчитывали с его помощью "поднять армию", пишет Белта.

Ранее президент Белоруссии ответил на слухи о поглощении республики Россией.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Анатолий Плужников
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Продешевили заказчики покушения,если учитывать расходы на Западе на подобные лперации спецслужб!А всё дело в том, что господа из-за бугра или океана никогда не мелочатся, если поставили перед собой задачу стряхнуть пыль со своих сапог после скачки по прериям с помощью скальпов аборигенов!
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