В MI6 обеспокоились "ослабевающей" Россией с "безрассудным поведением"

В MI6 обеспокоились "ослабевающей" Россией с "безрассудным поведением"
Фото: Fotostand / Dostmann/ Fotostand/www.globallookpress.com
В Лондоне считают, что наша страна переживает сложный период

Глава внешней разведки Великобритании (MI6) Ричард Мур разразился громким заявлением. Сотрудник спецслужбы полагает, что РФ – "объективно ослабевающая держава". Причем, по его мнению, это касается экономики и демографии, но в целом Россия для Королевства сейчас все равно является одной из актуальных проблем.

В интервью Sunday Times Мур также отметил, что британская разведка очень переживала из-за нахождения российский войск на юге страны, около Незалежной. Лондон волновался из-за угрозы "вторжения". Глава MI6 добавил, что его страна вынесла Москве предупреждение о страшных последствиях в случае, если это "вторжение" на Украину произойдет.  

Также Мур рассказал о беспокойстве из-за действий Москвы в адрес Праги. По его словам, в этом можно увидеть параллели в отношениях России и Украины. Он подчеркнул, что Лондон тревожит "безрассудное поведение" РФ. Глава внешней разведки признался, что Великобритания координирует свои действия с партнерами, чтобы понимать, что Запад посылает России нужные и четкие сигналы. Впрочем, Мур не стал более подробно объяснять, что это за сигналы.

Напомним, в середине апреля Чехия обвинила российский спецслужбы в причастности ко взрыву на складе во Врбетице, который случился практически семь лет назад. Однако лишь сейчас Прага решила наказать Москву и отправила сначала 18 дипломатов обратно на родину. Россия ответила не менее жестко, выслав 20 чешских сотрудников посольства, указав на голословность обвинений и на то, что за этим стоит Вашингтон. Чехия осталась недовольна и поставила РФ ультиматум, на который наша страна, естественно, не пошла. Тогда Прага заявила о значительном сокращении российской дипмиссии. 

Эксперты увидели в сложившейся ситуации холодную войну между двумя странами. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость217005
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Это кто голос подал? Представитель некогда великой британской империи, а ныне осколки, которым недолго осталось! <цензура>-<цензура>! Вам ИМПЕРИЯ ЛЖИ разрешила иметь свое мнение или позволила озвучить свое? Кстати, она то же на грани.))))))))))0
Гость201069
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конечно сложный период, когда все миллиардеры путина живут в Лондоне
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