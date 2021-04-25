Пашинян подал в отставку

Пашинян подал в отставку
Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press//www.globallookpress.com
До парламентских выборов глава правительства Армении продолжит работать

Никол Пашинян объявил, что увольняется. Однако премьер Армении уходит в отставку, чтобы иметь возможность пойти на парламентские выборы, которые ожидаются в стране 20 июня.

До этого времени Пашинян продолжит руководить кабмином. На выборы лидера Армении его выдвинула партия "Гражданский договор". 

О своем решении Пашинян объявил народу в обращении, трансляция которого шла на его странице в "Фейсбук". 

О том, что премьер Армении уйдет в отставку, стало известно от него самого в конце марта. Тогда Пашинян заявил, что сделает это, чтобы в стране состоялись внеочередные парламентские выборы. Лидер армян заверил свой народ в том, что продолжит ему служить, если граждане его поддержат. Иначе он обещал оставить должность.

После подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном из-за конфликта в Нагорном Карабахе, разразившемся в 2020-м, общественность первой страны требовала отставки Пашиняна. Многие люди остались недовольны результатом военных действий. Народ обвинил премьера с сдаче региона Баку. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Шаман
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А как же цепляться за власть, обнулить конституцию, избить мирный митинг и плесневеть вместе с дворцом?
Ах у Пашиняна даже дворца нет...
Гость205700
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ЧМО ТЫ 201069 - РОССИЯ вас ОПЯТЬ СПАСЛА - НЕ ДАЛА ДОБИТЬ В КАРАБАХЕ вас АРА НГУТАНТОВ - вы ШАКАЛЫ И ТРУСЫ ----- ГАВКАЕТЕ НА РОССИЮ - ФЛАГ ЖГЛИ - АЗЕРБАЙДЖАН вас НА МЕСТО ПОСТАВИЛА У ПАРАШИ ВОТ И ЖРИТЕ <цензура> ВМЕСТЕ СО СВИНЬЯМИ
Гость201069
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Даже у армян все лучше чем у рашкован
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