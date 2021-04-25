В Стокгольме считают, что Москва оставила у южных границ вооружение

На этой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании учений на юге страны и приказал войскам вернуться в места дислокации. Однако в Швеции усомнились в том, что все так и есть. Там посчитали, что отвод российской армии от границы с Украиной – это "дымовая завеса". Такое заявление сделал глава шведского Минобороны Петер Хультквист.

Чиновник полагает, что у России есть большая свобода действий в этом вопросе. Так, по его мнению, РФ оставила на границе вооружения, а также в состоянии в короткий срок перебросить в ту сторону личный состав. На каких основаниях был сделан такой вывод Хультквист в эфире телеканала SVT уточнять почему-то не стал.

Глава Минобороны Швеции считает, что Россия может менять градус напряженности в регионе в зависимости от своих нужд. Не забыл Хультквист обвинить Москву в эскалации конфликта, а также создании напряженной обстановке из-за учений на юге страны.

В конце марта на Западе, а также на Украине видные политические деятели, а также СМИ начали обвинять Россию в стягивании войск к границе с Незалежной. Запад требовал от Москвы отвести армию. Однако в Кремле отмечали, что перемещения войск – это дело армии, делается это на своей территории и никого не касается. К тому же, Москва не раз говорила о том, что не угрожает другим государствам.

А 22 апреля Шойгу объявил о том, что все цели в ходе внеплановой проверки войск были достигнуты и части до 1 мая должны вернуться на места дислокации. В учениях в Крыму, например, приняли участие 10 тыс военнослужащих.

Тем временем в Британии испугались "надутых" войск под Москвой.