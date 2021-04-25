Переговоры двух президентом могут состояться уже совсем скоро

13 апреля президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с американским коллегой Джо Байденом, который предложил провести совместный саммит. Помощник главы России Юрий Ушаков неожиданно заявил, что уже есть предварительные договоренности по возможной дате.

По словам чиновника, встреча могла бы состояться в июне, предполагаемый день тоже теоретически выбран. Однако в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Ушаков подчеркнул, что проведение саммита зависит от многих факторов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в той же передачи отметил, что предложение Байдена восприняли с позитивной точки зрения и сейчас изучается. Впрочем, глава российского ведомства обратил внимание на то, что Москва может принять новые меры против Вашингтона, в случае если США продолжал накалять обстановку.

Байден позвонил Путину 13 апреля. Стороны обсудили ряд насущных проблем и предложил лично встретиться. По мнению немецкого политолога, данный ход главы Белого дома шокировал Европу. Там ожидали, что первыми личными встречами Байдена станут переговоры, например, с канцлером Германии Ангелой Меркель или президентом Франции Эммануэлем Макроном.