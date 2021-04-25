Когда Путин встретится с Байденом: назван предполагаемый срок

Когда Путин встретится с Байденом: назван предполагаемый срок
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Переговоры двух президентом могут состояться уже совсем скоро

13 апреля президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с американским коллегой Джо Байденом, который предложил провести совместный саммит. Помощник главы России Юрий Ушаков неожиданно заявил, что уже есть предварительные договоренности по возможной дате.

По словам чиновника, встреча могла бы состояться в июне, предполагаемый день тоже теоретически выбран. Однако в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Ушаков подчеркнул, что проведение саммита зависит от многих факторов. 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в той же передачи отметил, что предложение Байдена восприняли с позитивной точки зрения и сейчас изучается. Впрочем, глава российского ведомства обратил внимание на то, что Москва может принять новые меры против Вашингтона, в случае если США продолжал накалять обстановку. 

Байден позвонил Путину 13 апреля. Стороны обсудили ряд насущных проблем и предложил лично встретиться. По мнению немецкого политолога, данный ход главы Белого дома шокировал Европу. Там ожидали, что первыми личными встречами Байдена станут переговоры, например, с канцлером Германии Ангелой Меркель или президентом Франции Эммануэлем Макроном. 

Полина ИВАНОВА

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Зеля опять себе на яйца наковальню уронил. Не поехал к купанту. Щаз хозяин узнает при встрече что он засранец и анонист и другого выберет.
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