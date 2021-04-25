Члены комиссии случайно повредили пломбы на двух стационарных урнах

Недавно было выявлено нарушение выборного процесса на голосовании за главу Карабихского сельского поселения в Ярославской области. Однако в ситуации быстро разобрались общественники. Эксперты пришли к заключению, что инцидент не окажет влияние на результаты выборов. Об этом сообщила представительница НОМ



Случай произошел на одном из избирательных участков. На волеизъявление граждан выделено три дня с 23 по 25 апреля. При многодневном голосовании прорези в урнах для бюллетеней заклеиваются в конце дня. Таким образом исключается возможность подбросить лишние документы.

Обсуждаемый инцидент случился 24 апреля. Члены комиссии убирали защитную ленту и случайно повредили пломбы на двух стационарных урнах. О произошедшем оперативно доложили в соответствующее ведомство. После этого на место для разбирательств прибыли члены мониторинговой группы.

Как рассказала представительница российской Общественной палаты Алена Булгакова, эксперты пришли к выводу, что все находящиеся в тумбах для голосования вчерашние бюллетени нужно признать недействительными. Таким образом, инцидент не окажет никакого влияния на ход выборов.

Сотрудница Ассоциации НОМ также добавила, что новые пломбы были размещены на урнах в оперативном порядке.

Булгакова отметила, что члены избирательной комиссии в данной ситуации поступили абсолютно верно. Они сообщили о случившемся в кратчайшие сроки. Это значит, что дальнейший выборный процесс проходит на законных основаниях. Такие действия со стороны членов избиркома повышает уровень доверия граждан к легитимности голосования.