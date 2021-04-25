Президент Украины сам себе не принадлежит

Глава Незалежной Владимир Зеленский позвал российского коллегу Владимира Путина встретиться в Донбассе. В ответ лидер россиян призвал главу Незалежной обсуждать вопрос конфликта на юго-востоке страны с представителями ДНР и ЛНР, а в Москву приехать поговорить о двусторонних отношениях. Однако видные украинские политики заявили, что этому не бывать. Экс-депутат Рады Алексей Журавко объяснил сложившуюся ситуацию.

Ранее Путин заявил, что ждет Зеленского в российской столице в любое удобное ему время. Позже вице-премьер Украины Алексей Резников и бывший президент Леонид Кравчук сказали, что их глава не поедет в Москву "на поклон", предложив лидерам встретиться в нейтральной стране.

Журавко считает, что Зеленский в своей риторике и предложении Путину оглядывается на американцев и украинских националистов. Политик уверен, что Резников и Кравчук, рекомендуя Зеленскому не соглашаться на предложение Путина, последовали заповедям американских кураторов. Впрочем, Журавко отмечает – никто не ждал другого ответа. Зеленский, по мнению экс-нардепа, просто словил хайп своим заявлением, чтобы понаблюдать на реакцию Кремля. Таким образом, нежелание президента Украины отправиться в Москву говорит о том, что киевские власти планируют и дальше продолжать конфликт в Донбассе.

"Зеленский своими действиями загнал сам себя в угол" , – заявил Журавку РИА ФАНу.

Резников, напомним, назвал предложение Путина странным, добавив, что встреча может произойти только в рамках "нормандского" саммита. В России же отговорки Украины сочли смешными.