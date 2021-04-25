Отказ загнавшего себя в угол Зеленского ехать в Москву объяснили

Отказ загнавшего себя в угол Зеленского ехать в Москву объяснили
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/ Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент Украины сам себе не принадлежит

Глава Незалежной Владимир Зеленский позвал российского коллегу Владимира Путина встретиться в Донбассе. В ответ лидер россиян призвал главу Незалежной обсуждать вопрос конфликта на юго-востоке страны с представителями ДНР и ЛНР, а в Москву приехать поговорить о двусторонних отношениях. Однако видные украинские политики заявили, что этому не бывать. Экс-депутат Рады Алексей Журавко объяснил сложившуюся ситуацию.

Ранее Путин заявил, что ждет Зеленского в российской столице в любое удобное ему время. Позже вице-премьер Украины Алексей Резников и бывший президент Леонид Кравчук сказали, что их глава не поедет в Москву "на поклон", предложив лидерам встретиться в нейтральной стране. 

Журавко считает, что Зеленский в своей риторике и предложении Путину оглядывается на американцев и украинских националистов. Политик уверен, что Резников и Кравчук, рекомендуя Зеленскому не соглашаться на предложение Путина, последовали заповедям американских кураторов. Впрочем, Журавко отмечает – никто не ждал другого ответа. Зеленский, по мнению экс-нардепа, просто словил хайп своим заявлением, чтобы понаблюдать на реакцию Кремля. Таким образом, нежелание президента Украины отправиться в Москву говорит о том, что киевские власти планируют и дальше продолжать конфликт в Донбассе. 

"Зеленский своими действиями загнал сам себя в угол" , – заявил Журавку РИА ФАНу. 

Резников, напомним, назвал предложение Путина странным, добавив, что встреча может произойти только в рамках "нормандского" саммита. В России же отговорки Украины сочли смешными. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Какелы традиционно сосут.
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Зеля не хозяин своему слову, так - моська.
Лука
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ЧО на Зелю наехали? Зеленский ПЕРВЫЙ предложил Путину приехать к нему на чай, тот струхнул ...
гость
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203964 увася, ты член из жо-пы вытащи, он у тя из пасти торчит, не понятно что ты пытаешься кукарекать.
крым наш
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Гость203964
А зеля молодец, устроил суши ад и геморои путлеру в виду санкции и воини, крим стал поперок гола путлеру ето начало конца мвтущке расиущке
лучше бы на мове,и то бы поняли ! а то прокукарекал не пойми что !
Гость217288
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Гость203964
А зеля молодец, устроил суши ад и геморои путлеру в виду санкции и воини, крим стал поперок гола путлеру ето начало конца мвтущке расиущке
зеля этот - ничто, а пустое место никому ничего устроить не в состоянии))
Гость203964
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А зеля молодец, устроил суши ад и геморои путлеру в виду санкции и воини, крим стал поперок гола путлеру ето начало конца мвтущке расиущке
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