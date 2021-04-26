Пушков с иронией рассказал о разочаровании посла Украины после отказа Германии

Пушков с иронией рассказал о разочаровании посла Украины после отказа Германии
Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дипломату из Незалежной не удалось ничего выторговать в Берлине

Украинского посла сильно разочаровали в Германии. Об этом с иронией рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Даже самые ярые критики России в ФРГ – зеленые – и те против вступления Украины в НАТО. Дипломату из Незалежной не удалось ничего выторговать в Берлине, и бывшего в употреблении оружия ему там не обещали, добавил сенатор.

Немцы хорошо понимают, что впустить Украину в альянс, значит, втянуть его в противостояние с РФ, поэтому говорят Киеву: "nein (нет)", отметил представитель Совфеда.

По его мнению, у посла Незалежной в Германии есть причины отчаяться. Кроме того, что страну не пускают в НАТО, так еще и "денег на дают, ядерное оружие завести не разрешают".

Мало того, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал главу украинской дипмиссии клоуном. С чем российский сенатор полностью согласен.

И что делать посланнику Киева? "Хоть в отставку подавай", – заключил Пушков в своем телеграм-канале.

Сенатор также указал на публикацию в одной из газет Германии интервью главы немецких зеленых Анналены Бербок, которое растиражировали украинские СМИ. Лидер борцов за экологию выразила мнение, что не стоит обеспечивать Незалежную оружием. На что посол с берегов Днепра Андрей Мельник ответил, что его разочаровывает отказ о предоставлении вооружения для обороны и по НАТО.

Тем временем на Украине определились с началом разрыва дипотношений с Россией. Бывший президент Незалежной Леонид Кравчук снова пригрозил Москве оружием и объявил, что в Минск больше не поедет.

На днях сообщалось, что появление в небе над Киевом военных самолетов НАТО становится обычным делом. Не так давно за трое суток на Украине приземлились три западных военных транспортника. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость206090
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Гость 3
Немцы всегда предавали Украину.
Они такие же как и вы москали - твари.
Смерть немецким и фашистским врагам Украины.
Весь мир состоит из предателей, одна Укропия - ясно солнышко). Ну-ну
Гость 3
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Немцы всегда предавали Украину.
Они такие же как и вы москали - твари.
Смерть немецким и фашистским врагам Украины.
Гость201069
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гость
201069 твой мир, петух, делают пендосы нигеры, используя вас, бандеры, как кукол, круглосуточно, лишь оставляя время здесь по¢рать.
я живу в Америке, в великой Америке, которая держит за яички весь земной шарик.
и мне это приятно, черт возьми
Гость209000
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Эти немытые тупые скакуны только зря сами себя кастрировали и облились жидким навозом. Теперь их уже никуда не впустят.
гость
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201069 твой мир, петух, делают пендосы нигеры, используя вас, бандеры, как кукол, круглосуточно, лишь оставляя время здесь по¢рать.
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Гость201069
как человек с таким лицом может что то говорить о международных отношениях ?
он же не просыхает
УкроСВОЛОТУ, без признаков мозгов в черепной коробке, ненавидят во всём мире! Это потенциальные, с рождения, предатели, рабы всех хозяев света и сифилисно-СПИДозные алкаши! Президент клоун и страна такая же. Лично мне было бы ЗАПАДЛО разговаривать с хохлами. Обычно короли сажали рядом с собой шута, который мог настолько остроумно ответить любому послу или вельможе так , как не ответил бы даже король. Украине с шутами и королями не повезло. Причем шут и король оказались в одном лице. И это был перебор в украинской политике.
Гость201069
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Гость207816
Пушкова волнуют чужие проблемы. Он денег не считает. Людей волнуют не Украина с Германией, а цены в магазинах. Сходи Пушков в магазины, посмотри на ценники.
он живет в другом мире. мире грёз и "сильной россии". его мир делают алкоголь и кокаин.
в магазинах он не бывает - зачем ему это ?
Гость207816
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Пушкова волнуют чужие проблемы. Он денег не считает. Людей волнуют не Украина с Германией, а цены в магазинах. Сходи Пушков в магазины, посмотри на ценники.
Гость201069
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как человек с таким лицом может что то говорить о международных отношениях ?
он же не просыхает
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