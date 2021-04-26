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Очередную истерику по поводу Курильских
островов вызвали тренировки наших серфингистов на этих российских территориях. Особо
кровожадные японцы дошли до того, что предложили заселить акваторию у
Курильской гряды акулами-людоедами.
Крайние меры интернет-пользователи из Японии предложили после публикации в местном издании материала, посвященного "секретной миссии" наших серфингистов. Конспиролог обратил внимание на спортивную активность россиян у принадлежащего нам острова Кунашир. По его мнению, любители серфинга своими действиями демонстрируют японцам, кто хозяин на северных островах.
Автор публикации в Daily Shincho также считает, что серфингисты тайно исследуют тихоокеанское побережье острова и составляют подробные карты местности.
Радикально настроенные японцы поддержали оригинальную мысль писателя и призвали японские власти отучить россиян пользоваться "серфингом в политических целях". По мнению самых жестоких, это можно сделать с помощью опасных морских хищников, пишет "ИноСМИ".
"Давайте заселим акваторию северных островов большими белыми акулами", – выступил с инициативой читатель издания.
Более сдержанные жители Японии предложили не столь радикальный вариант. По их мнению, каждый спортсмен, занимающийся на территории нашего острова, должен быть внесен в черный список Японии. Впредь его вместе с членами семьи нельзя пускать на земли этого государства.
К слову, недавно японцев напугали российские танки на Курилах. Некоторые верят, что наша страна может напасть на Хоккайдо.
В Лондоне считают, что наша страна переживает сложный период