Премьер Чехии назвал речь президента о взрыве на складе большой радостью для Москвы

Премьер Чехии назвал речь президента о взрыве на складе большой радостью для Москвы
Фото: pixabay.com
Лидеру страны следовало бы помолчать, считает глава правительства

Накануне президент Чехии Милош Земан выступил перед народом по ТВ. Он рассказал о том, что в отчетах контрразведки никогда не упоминались "российские агенты" в деле о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Первый вице-премьер страны Ян Гамачек осудил своего "начальника". 

По его словам, Земан не должен был такой серьезный случай пытаться уместить в крайне короткий эфир. Гамачек считает, что "наибольшую радость" от речи президента ощутили в Москве. 

Премьер Чехии остался в недоумении от того, что президент вообще начал говорить про альтернативную версию случившегося, имея в виду возможность неосторожного обращения с оружием. Об этом Гамачек поведал телеканалу Nova.

Политик добавил, что есть некий секретный документ, в котором все же есть некие доказательства, касающиеся "российских агентов" и взрыва. Он подчеркнул, что не осмелился бы так решительно обвинять Москву в причастности, не будучи уверенным в этих данных. 

Как отмечает РИА "Новости", другие чешские политики тоже раскритиковали Земана, который, по их мнению, зря раскрыл детали незаконченного расследования. 

Ранее Земан заявил, что в расследовании есть много белых пятен. Более того, доказательств того, что россияне присутствовали на складе нет, уточняет телеканал "360".

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость217896
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эти Гамачеки вообще распоясались...
Гость209000
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Чешская проститутка, пардон, премьер-министр. Звиняйте, панове, оговорился.
Гость214977
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Гость217797
U2 приземлился в Праге к чему это?
концерт будут давать
гость
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U2 приземлился в Праге к чему это? Соляру зимнюю разбодяженную вместо авиационного топлива залили, по ошибке. Пепелац терпел сколько мог, потом сломал себя.
Гость217797
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Чеха скрестили с хохлом получилось КНЕДЛИКИ с ГАЛУШКАМИ!
Гость217797
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U2 приземлился в Праге к чему это?
гость
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217797да это не дроны, это бандеров в жо-пу накачали компрессором и мобилу дали дешевую снимать че ни будь имитируя бурную разведдеятельность тухло бандерии в противовес купантам.
гость
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Да а че он сказал то? Что в штаны навалил себе по самые уши? Что чехи террористы, склад свой взорвали перепоров ссанья с бандерии? Дак мы те прощаем, бандерлог ты, даже не шакал.
Гость217797
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Замечены дроны чешского производства над акваторией Чёрного моря.
Гость217797
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Авиация стран НАТО в разы увеличила число разведывательных вылетов к границам России. Возросшая активность самолетов и беспилотников ВВС США, Великобритании отмечена в акватории Черного моря.
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