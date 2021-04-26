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Накануне президент Чехии Милош Земан выступил перед народом по ТВ. Он рассказал о том, что в отчетах контрразведки никогда не упоминались "российские агенты" в деле о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Первый вице-премьер страны Ян Гамачек осудил своего "начальника".
По его словам, Земан не должен был такой серьезный случай пытаться уместить в крайне короткий эфир. Гамачек считает, что "наибольшую радость" от речи президента ощутили в Москве.
Премьер Чехии остался в недоумении от того, что президент вообще начал говорить про альтернативную версию случившегося, имея в виду возможность неосторожного обращения с оружием. Об этом Гамачек поведал телеканалу Nova.
Политик добавил, что есть некий секретный документ, в котором все же есть некие доказательства, касающиеся "российских агентов" и взрыва. Он подчеркнул, что не осмелился бы так решительно обвинять Москву в причастности, не будучи уверенным в этих данных.
Как отмечает РИА "Новости", другие чешские политики тоже раскритиковали Земана, который, по их мнению, зря раскрыл детали незаконченного расследования.
Ранее Земан заявил, что в расследовании есть много белых пятен. Более того, доказательств того, что россияне присутствовали на складе нет, уточняет телеканал "360".
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